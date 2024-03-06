الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم سكان غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على فتح ممر إغاثة بحري عبر قبرص لدعم سكان غزة الذين يعانون الجوع والعطش، حيث يلوح في الأفق شبح مجاعة بعد مرور خمسة أشهر على شن إسرائيل حربها على ((حماس))، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شخصاً في القطاع.

قال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، إنها ستسافر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.

أضاف المتحدث في إفادة صحفية ((تتركز جهودنا على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين... نتمنى جميعاً أن يُفتح هذا الممر قريباً جداً)).

وقال متحدث باسم الحكومة في نيقوسيا ((ستزور أورسولا فون دير لاين الجمعة، مع الرئيس القبرصي، البنية التحتية المتعلقة ببعض مراحل الخطة)).

وتقع قبرص على بعد نحو 370 كيلومتراً شمال غربي غزة، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة. وتشن حملة منذ عدة أشهر لإنشاء طريق بحري مستدام في اتجاه واحد يحمل المساعدات إلى القطاع مباشرة.

المجاعة تتفاقم

في الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شخصاً في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في منشور ورد على حساب الوزارة بموقع ((فيسبوك))، إن ((المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة، وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين)). وأضاف أن ((المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية)). كما أعلنت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 30 ألفاً و717 قتيلاً و72 ألفاً و156 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع ((فيسبوك)) أمس، إن ((الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيداً و 113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية)).

تحذير بريطاني

ومن لندن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده حذرت إسرائيل من أن صبرها بدأ ينفد إزاء ((المعاناة المروعة)) في غزة، حيث يموت الناس جوعاً بسبب نقص المساعدات. وأضاف كاميرون، خلال اجتماعه مع بيني غانتس عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أمس، إن طريقة تعامل إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، مع المساعدات المقدمة لغزة تثير تساؤلات حول الامتثال للقانون الدولي.

وقال كاميرون أمام مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان الثلاثاء ((نواجه وضعاً من المعاناة المروعة في غزة... تحدثت قبل بضعة أسابيع عن خطر تحول هذا الأمر إلى مجاعة وخطر تحول الإعياء إلى مرض، ونحن الآن في تلك المرحلة)). وأضاف ((الناس يموتون جوعاً، ويموتون من أمراض كان من الممكن الوقاية منها)).

وقال كاميرون للبرلمان إن المساعدات التي ذهبت إلى غزة في فبراير كانت نصف كمية ما تم تسليمه في يناير تقريباً. وتابع ((يجب أن ينفد الصبر بشدة ويجب إصدار سلسلة كاملة من التحذيرات، بداية، كما آمل، باجتماع سأعقده مع الوزير جانتس عندما يزور المملكة المتحدة)) الأربعاء. كما أوضح أنه بوصف إسرائيل القوة المحتلة فهي المسؤولة وهو ما له تداعيات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأدانت الوزارة، في بيان، ((منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع)). وأكدت أن ((تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا)).

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