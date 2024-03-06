الوقت يداهم «مفاوضات غزة» وواشنطن تتحرك في مجلس الأمن

أنهت المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الرابع في القاهرة وسط ضغوط، لا سيما أميركية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان.

قالت حركة ((حماس))، أمس الأربعاء، إنها أبدت المرونة المطلوبة في ((مفاوضات غزة)) الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع. واتهمت الحركة، في بيان، إسرائيل بأنها ((لا تزال تتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب)). وأكدت الحركة، عزمها ((مواصلة التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب ومصالحه)).

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، مفاوضات التهدئة في غزة، إذ سلمت ((حماس)) ردها إلى الوسيطين المصري والقطري، وطالبت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق.

في الأثناء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء إن بدء سريان هدنة في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع في يد ((حماس))، وحذر من وضع خطير للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بحلول شهر رمضان. واعتبر بايدن، في تصريحات للصحافيين أثناء عودته من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض: ((الإسرائيليون يتعاونون، وعرض وقف إطلاق النار عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار)). وأضاف ((إن الأمر في يد حماس حالياً)). وحذر بايدن من وضع خطير للغاية في إسرائيل والقدس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بحلول شهر رمضان.

وفي سياق متصل كشف دبلوماسي في الأمم المتحدة لشبكة ((سي إن إن))، عن أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ومؤقت في غزة، من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. نقلت القناة عن دبلوماسي أمريكي لم تذكر اسمه، قوله إن مشروع القرار يدعم اتفاقاً لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً في غزة، مع إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الأطراف.

ولكي يتم تبني القرار، فإنه يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين.

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