3 قتلى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

في حين من المقرر أن تبدأ قريباً محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قُتل أمس عنصر من ميليشيا ((حزب الله)) وزوجته وابنهما في ضربة إسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة حولا الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، في هجوم ردّ عليه الحزب بإطلاق صواريخ على أهداف مدنية في شمال إسرائيل.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الثلاثاء أن المحادثات ستبدأ خلال شهر رمضان، حسبما ذكرت الوكالة.

ويدرس مسؤولون لبنانيون اقتراحاً قدمه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين مستشار الرئيس جو بايدن. وكان هوكستين في بيروت لإجراء محادثات يوم الاثنين الماضي ركزت على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأعمال العدائية بين ((حزب الله)) وإسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخراً أنه سيزيد الضغط العسكري على ((حزب الله)) رداً على هجماته اليومية على إسرائيل حتى ينسحب من الحدود.

وتريد إسرائيل استخدام الضغط الدبلوماسي لضمان انسحاب ((حزب الله)) إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 1701. ومع ذلك، حذر غالانت مؤخراً من أن إسرائيل مستعدة أيضاً لشن عملية عسكرية كبيرة ((إذا لزم الأمر)). ويخشى دبلوماسيون من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة.

في الأثناء وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية ((باستشهاد 3 أشخاص مدنيين من عائلة واحدة الزوج والزوجة والابن بالغارة المعادية، التي استهدفت منزلاً مؤلفاً من 3 طوابق في حولا)) وهم ((الأب حسن علي قاسم حسين والأم رويدا مصطفى والابن علي حسن حسين (25 عاماً))).

ومساء أعلن ((حزب الله)) أن حسن علي حسين مقاتل في صفوفه.

وبعيد الغارة الثلاثاء، أعلن ((حزب الله)) مساء إطلاق ((عشرات صواريخ الكاتيوشا)) على كيبوتس كفربلوم الواقع على بعد ستة كيلومترات من أقرب نقطة حدودية و((استهداف مبنى)) في كريات شمونة.

وأعلن الحزب أن قصفه يأتي ((رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى واستهداف منزل مدني في حولا)).

كذلك أعلن الحزب أنه شن الثلاثاء هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز