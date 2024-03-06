خطط شاملة للرقابة على أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان

استعدت الجهات المختصة لقرب حلول شهر رمضان المبارك بخطط شاملة للرقابة على الأسواق وتجنب ارتفاع الأسعار، لضمان حقوق المستهلك في الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع، وفق أفضل المعايير العالمية.

وتفصيلاً، عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية بمقرها في دبي أمس، استعرضت خلالها خطتها في تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة خلال رمضان وضمان حماية حقوق المستهلك.

وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، ((عقدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة العام الماضي، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين)).

وأوضح الشامسي أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية .

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: ستقوم الوزارة بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية إلى ما يقارب الـ50 %.

وأشار إلى أن العروض الترويجية للسلع والمنتجات في رمضان وصلت إلى ما يقارب 4000 سلعة، وبنسب تخفيضات تراوحت ما بين 25 % و75 %، كما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية إلى نحو 40 % على السلع الأساسية، و70 % على السلع الموسمية، كما أعلنت مجموعة كبيرة من منافذ البيع عن ارتفاع في نسب التخفيضات على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى 75 %.

ولفت إلى أن عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال يناير وفبراير لعام 2024 بلغ 620 جولة.

وأشار إلى الدور الإيجابي للمستهلك كشريك في الرقابة، عبر التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد أو الجهات المختصة لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة، من خلال الرقم ((8001222)).

حملات رقابية

من جهة أخرى كثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية، حيث شملت الحملات كافة أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، والمطاعم والفنادق، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن الحملات الرقابية والتفتيشية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مع تخصيص فرق للرقابة والتفتيش على الخيم الرمضانية للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.

وتركز الحملات التي تنفذها بلدية دبي على التأكد من التزام كافة القطاعات بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المتعلقة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، ومدى سلامة ونظافة أماكن تخزين وتحضير الأطعمة وطرق طهيها وحفظها الحراري.

إضافةً إلى التأكد من التزام العاملين بتلك المنشآت بمعايير النظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم.

الصحة العامة

ونفذت بلدية دبي حملة تجربة آمنة وشاملة مع مقاصب دبي، للحث على الذبح داخل المقصب ودوره في الحد من تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة.

كما أجرت تعديلات على أوقات عمل مقاصب القوز، الليسيلي، القصيص، وحتا خلال شهر رمضان، لتصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً من السبت حتى الخميس، أما يوم الجمعة فسيكون العمل فيها بين الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ثم من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 4 عصراً.

جولات تفتيشية

من جهتها بدأت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، جولات تفتيشية وحملات توعوية ولقاءات مع التجار والمستهلكين قبل حلول رمضان ، للتأكد من جاهزية واستعداد الأسواق لتلبية ارتفاع الطلب المتوقع وكذلك الالتزام بالأسعار المحددة خلال هذه الفترة من العام.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي للمؤسسة : تحرص المؤسسة على توعية المستهلكين والتجار على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع، إذ تتسم هذه الفترة من العام بخصوصيتها نظراً للنشاط الاقتصادي المتزايد الذي تشهده الأسواق. وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لتنفيذ حملات توعوية حول حقوق وواجبات التجار والمستهلكين.

وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك، انطلقت جولات المؤسسة الميدانية في أسواق مختلفة ضمن دبي منذ الشهر الماضي.

حيث قام فريق العمل بعقد لقاءات مع التجار لتشجيعهم على الالتزام بالأسعار المحددة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أهمية تقديم إيصالات الشراء للمستهلكين، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم والوسائل التي يمكن أن يستخدموها في حال واجهتهم أي عوائق أو صعوبات مع أصحاب المتاجر وكيفية تقديم الشكاوى.

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