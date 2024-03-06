«الوطني» يوصي بتعديل تشريعات منح الزواج وإلغاء تحديد سقف الراتب

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، 8 توصيات رئيسية، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، من ضمنها إلغاء تحديد سقف الراتب.

كما تسلم المجلس 4 رسائل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، معنية بأسئلة المجلس الموجهة إليه بشأن منظومة التعليم الوطنية وأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم، حيث تمت قراءة 3 أجوبة، في حين تم تأجيل الرابعة إلى جلسة أخرى، وشهدت الجلسة حضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع.

وطالبت توصيات المجلس بإلغاء تحديد سقف الراتب بـ25 ألف درهم، وإلغاء شرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والإسهام في حل مشكلات اجتماعية مهمة، مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.

وأكدت التوصيات ضرورة عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج في تقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة، كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً، إضافة إلى إنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية.

مسارات مهنية

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي إن ((وزارة التربية والتعليم فتحت المجال أمام المواطنين من حملة التخصصات غير التعليمية للالتحاق بمهن التعليم في المدارس، وذلك انطلاقاً من حرصها على جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير التعليمي)).

وأضاف معاليه: ((وفقاً للوائح المنظمة لسلم الرواتب في الحكومة الاتحادية يمكن القول إن رواتب العاملين من المواطنين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية متساوية بافتراض تماثل المؤهلات والخبرة، وإضافة إلى سلم الرواتب في الحكومة الاتحادية.

فإن العاملين في التعليم من هيئات تعليمية وفنية وإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (1650) لسنة 2002 (في المدارس) تضاف إلى رواتبهم بدل طبيعة عمل بحسب المنصب الوظيفي والمهام الوظيفية تميزهم عن غيرهم في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وتساوي تقريباً %20 من الراتب الأساسي.

كما أقرت الوزارة عدداً من المعايير التي تسمح للجامعات المحلية باحتساب الخبرات السابقة، كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي، بمعدلات مختلفة تتراوح ما بين 25 إلى %75، تختلف بحسب الشهادة الدراسية، وبحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية %50 بما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات شهادة البكالوريوس، وبما يعادل %25 من متطلبات شهادة الماجستير)).

تشريعات وقرارات

من جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي إن ((وزارة تنمية المجتمع بدأت بتنفيذ دراسة تستهدف من خلالها تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز على تعديل الشروط والضوابط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج)).

وتابعت معاليها أن ((التغيرات التي طرأت على قيمة المنحة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019–2023) أسهمت في زيادة عدد وشريحة المستفيدين من قيمة المنحة، وسعياً من الوزارة لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، تقوم الوزارة بدراسة تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز