ذياب بن محمد يعزي في وفاة راشد الكتبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء في وفاة راشد محمد راشد الهادفي الكتبي، الذي وافته المنية الاثنين الماضي.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الذيد في إمارة الشارقة عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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