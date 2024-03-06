ذياب بن محمد يعزي في وفاة راشد الكتبي

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء في وفاة راشد محمد راشد الهادفي الكتبي، الذي وافته المنية الاثنين الماضي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الذيد في إمارة الشارقة عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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