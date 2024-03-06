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عبدالله بن سالم يشهد افتتاح مؤتمر النظرية والممارسة في التربية الرياضية المعدلة

3/6/2024 7:53:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، افتتاح مؤتمر ((النظرية والممارسة في التربية الرياضية))، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً.

وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم. ويعد المؤتمر بمثابة رحلة اكتشاف وتعاون بين نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين وفق أفضل الممارسات العالمية، ويقام بشراكة علمية مع جامعة ولاية كاليفورنيا – تشيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكاديمية الشارقة للتعليم.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة مادة مصورة تناولت جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في تعزيز التربية الرياضية المعدلة، وأهم البرامج المقدمة لأصحاب الهمم التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للأطفال من خلال الكوادر البشرية التدريبية المؤهلة للتعامل مع حالات الإعاقة، وكرّم سموه الشركاء العلميين والرعاة والداعمين للمؤتمر.

كما اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على منطقة الفعاليات المصاحبة التي شهدت تطبيقاً عملياً من الأطفال منتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للألعاب والجهود التي يقومون بها لتنمية المهارات لديهم والتحكم والسيطرة بالأدوات، ما يعزز من الثقة بالنفس ويحسن السلوك لديهم.

وقالت منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: ((نسلط الضوء في مؤتمرنا على قضية تلامس شريحة مهمة من المجتمع، وبدورها دعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نخبة من أهم الاختصاصيين والعاملين في مجال التربية الرياضية المعدلة، كي نستفيد جميعاً من الخبرات)). من جانبها، قالت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم: ((إن من أبرز أهداف المؤتمر الخاص بالتربية الرياضية المعدلة هو توفير بيئة تعليمية تناسب جميع الطلبة، وهذا ما ينعكس من خلال التعاون بين الجهات الحكومية)).

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