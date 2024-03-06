حمدان بن زايد يوجه بتوسيع مظلة المستفيدين من برامج «الهلال» الرمضانية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوسيع مظلة المستفيدين من برامج الهيئة الرمضانية هذا العام داخل الدولة وخارجها.

كما وجه سموه بتعزيز المساعدات الرمضانية للأشقاء في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، التي تواصل دعمها ومساندتها للمتأثرين من الأحداث في غزة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بمقر الهلال الأحمر في أبوظبي اجتماع مجلس إدارة الهيئة، حيث نقل سموه لأعضاء المجلس تقدير قيادة الدولة الرشيدة للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة في المجالات التنموية والإنسانية وإغاثة المنكوبين وإيواء المشردين في مناطق النزاعات والكوارث.

وقال سموه: ((إن رمضان شهر البذل والعطاء، لذا ستكون الهيئة أكثر تميزاً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها أينما كانوا دون النظر لأعراقهم ودياناتهم وجنسياتهم، وذلك تعزيزاً لدور الإمارات المتعاظم في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية حول العالم)).

وأكد سموه أن الإمارات ماضية في تعزيز رسالتها التضامنية مع الشعوب التي تعاني من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتواجه تحديات عديدة في هذا الصدد.

وذلك بفضل دعم ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً سموه إلى أن رؤيتهما المشتركة جسدت نهج الإمارات في نشر مضامين الخير والبذل والعطاء وقيم الأخوة الإنسانية.

وأشار سموه إلى جهود الهيئة الحالية بعدد من الساحات المضطربة، خاصة في قطاع غزة، وأشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التجويد في الأداء والتميز في العطاء.

وقال سموه إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة سيظل دافعاً لنا جميعاً لتقديم المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الهيئة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وقال سموه إن تلك التحديات فرضت أسلوباً جديداً في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني المتزايدة بسبب الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم.

وشدد سموه على أن الهيئة ظلت تتابع عن كثب المتغيرات على الساحة الإنسانية الدولية، وتعمل على مواكبتها عبر الخطط الناجعة والاستراتيجيات التي تعزز مكانة الدولة الرائدة في المجال الإنساني.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالدور الكبير الذي يضطلع به المحسنون والمانحون في دعم برامج الهيئة ومشاريعها التنموية، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز مسيرتها وتحسين مجالات استجابتها الإنسانية لصالح الشعوب الشقيقة والصديقة.

وناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف للهيئة، ونواب الأمين العام، العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً، وتفعيل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

واطلع مجلس الإدارة على تقارير قدمها الأمين العام، شملت العديد من المحاور، منها النتائج التي حققتها حملة ((تراحم من أجل غزة)) على أرض الواقع في تحسين أوضاع الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية في مختلف المجالات.

كما اطلع المجلس على حجم المساعدات الإنسانية والبرامج الإغاثية والمشاريع التنموية التي تم تنفيذها عبر قطاع التنمية والتعاون الدولي في الهيئة خلال العام الماضي، التي بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليوناً و879 ألفاً و420 درهماً، استفاد منها 6,7 ملايين شخص في 70 دولة، منها 26 دولة في آسيا، و31 في أفريقيا، و10 دول في أوروبا، و3 دول في أمريكا الجنوبية.

ووقف مجلس الإدارة على حجم المساعدات المحلية التي تم تقديمها خلال العام الماضي، التي بلغت 201 مليون و729 ألفاً و171 درهماً، استفاد منها 962 ألفاً و815 شخصاً، إلى جانب 995 ألفاً و521 شخصاً استفادوا من قسم الغذاء بمشروع حفظ النعمة، إضافة إلى 131 طناً عبارة عن تبرعات قسم الكساء للمستفيدين من المشروع.

وفي محور آخر اطلع مجلس الإدارة على إنجازات المتطوعين ومبادراتهم في مجال العمل الإنساني، خاصة جهودهم الكبيرة في تعزيز حملة ((تراحم من أجل غزة)).

واطلع المجلس أيضاً على إنجازات صندوق ((نهر الحياة))، الذي أطلقته الهيئة العام الماضي لعلاج الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية.

ومنذ انطلاقته مثل الصندوق أملاً جديداً للكثير من الأطفال لاستعادة عافيتهم وإنقاذ حياتهم وتغيير مسار مستقبلهم، وتمكن في عامه الأول من توفير الرعاية الطبية اللازمة لـ338 طفلاً في ست دول.

إلى ذلك استمع مجلس الإدارة إلى تقرير حول إنجازات معرض عطايا الخيري، إحدى المبادرات الرائدة للهلال الأحمر في مجال استدامة العطاء.

واستعرض المجلس حملة ((رمضان.. عطاء مستمر))، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً لحشد الدعم لبرامج الهيئة الرمضانية، التي من المتوقع أن يستفيد منها 1.8 مليون شخص داخل الدولة وخارجها.

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