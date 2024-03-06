محمد الشرقي يوجه بتوظيف الفنون في دعم الصناعات الإبداعية

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة للعام 2024.

واطلع سموه خلال الاجتماع على إنجازات الأكاديمية خلال عام 2023، وخططها وبرامجها التدريبية للعام الحالي، كما اطلع سموه على برنامج الأنشطة الفنية للأكاديمية ومشاريعها الثقافية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد سموه دور الفنون في دعم قطاع الثقافة وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف الثقافات والحضارات، منوهاً باهتمام حكومة الفجيرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة فهم جوهر الفنون وتعزيز دورها في نهضة المجتمعات ورفع وعي أفرادها تجاه قيم الخير والتعايش والسلام.

ووجه سموه بتوظيف الفنون بكل أشكالها وأدواتها في سبيل دعم الثقافة، وتطوير مجال الصناعات الإبداعية في الدولة، واستقطاب الفنانين والموهوبين من دول العالم لتكون الفجيرة وجهة عالمية لأهم صناع الفن والمهتمين به، ومنصة لتقدير الإبداع والمبدعين.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للدائرة وخطة العمل التشغيلية، ونتائج التعاون ومبادرات الشراكة بين الدائرة والبرنامج الوطني ((نافس)).

كما جرى خلال اللقاء عرض نسب التوطين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة وعملية تفعيل دور التعيينات التي تعمل عليها الدائرة ضمن شراكاتها مع مختلف القطاعات داخل الإمارة وخارجها.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة ضرورة تمكين الكوادر البشرية وفق معايير متقدمة تسهم في تطوير الأداء وتقديم الخدمات في منظومة العمل الحكومي، وتفعيل الشراكات المؤسسية مع مختلف القطاعات التي تخدم تطور الدائرة وتحقق أهدافها.

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