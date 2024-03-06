ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية استخدام الأنظمة الذكية في العمل الشرطي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية والمحاكاة لقدرتها الهائلة على إحداث تحول جذري في المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وفرص عديدة للابتكار في المجالات التدريبية.

وشدد سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية على الاهتمام بشكل أكبر على التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات مع الجامعات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي تطرح هذه التخصصات في برامجها التعليمية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع، على المراحل والإجراءات العملية التي اتخذتها أكاديمية العلوم الشرطية في مجال تطبيق الأنظمة الذكية والمحاكاة في العملية التعليمية والتدريبية.

كما ناقش الاجتماع استحداث دبلوم في العلوم الشرطية يُمنح لبعض الحالات الخاصة من طلبة ومنتسبي أكاديمية العلوم الشرطية وفقاً لشروط ومعايير خاصة يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المشروعات والمبادرات التطويرية، والمتعلقة بالدبلومات والبرامج المهنية التي ستوفرها الأكاديمية، بهدف تزويد منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، بالمعرفة والخبرات والمهارات اللازمة، لأداء مهامهم في مختلف التخصصات والوظائف التي يشغلونها.

كما اطلع المجلس على مذكرات التفاهم المبرمة بين الأكاديمية والقيادات والأكاديميات الشرطية والأمنية الدولية، في مجالات مكافحة جرائم المخدرات والإرهاب والعمليات الشرطية الشاملة، ونتائج الزيارات المتبادلة معها فيما يتعلق برفع مستوى تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وأثر ذلك على تطوير العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، واستثمار هذه العلاقة بما ينعكس بشكل فعال وبنّاء على تطوير منظومة العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز