حمدان بن محمد: خالص التعازي في وفاة محمد الشارخ رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي ومؤسس شركة ((صخر)) للحاسب الآلي، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي ((X)): ((خالص التعازي في وفاة رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ. تأسيس شركة ((صخر)) للحاسب الآلي في العام 1982 كان بداية لثورة تكنولوجية وبرمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظل إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محركاً أساسياً لمستقبل هذا القطاع. رحم الله محمد الشارخ، وأسكنه فسيح جناته)).

ورحل رجل الأعمال الكويتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ((صخر)) لبرامج الحاسب محمد عبدالرحمن الشارخ عن عمر ناهز 82 عاماً بعد رحلة عطاء خدم فيها لغته العربية بأفضل ما يكون، حيث ينسب لمحمد الشارخ الفضل في إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب لأول مرة في التاريخ، وذلك في حقبة الثمانينيات، مستعيناً بالعالم المصري الدكتور نبيل علي، الذي وضع أسس وقواعد اللغة العربية ومكننتها بالحاسوب. كما يعد ((كمبيوتر صخر)) من أوائل الحاسبات التي تستخدم اللغة العربية.

ولد محمد عبدالرحمن الشارخ عام 1942، وهو حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ((ويليامز)) بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

أنشأ محمد الشارخ شركة ((صخر)) في العام 1982 كشركة كويتية تابعة لشركة ((العالمية)) للإلكترونات، ثم بيعت الشركة وتم نقل مقرها إلى القاهرة، وقامت بتطوير العديد من التقنيات المتقدمة التي تركت علامات بارزة في صناعة تقنية المعلومات. وقامت الشركة بتطوير جيل جديد من تقنيات المعالجة الطبيعية للغة العربية (NLP)، ونجحت في أن تتغلب على تفوق تقنية المعلومات الإنجليزية على مثيلاتها العربية، وأن تقوم في الوقت ذاته بتصحيح الاعتقاد الخاطئ بأنه يمكن تطويع الحلول المطورة في الغرب لتناسب احتياجات المستخدمين العرب.

وعمل بمقر شركة ((صخر)) بالقاهرة نحو 150 من خبراء تقنية المعلومات في مجالات الكلام والترجمة الآلية والبحث والقراءة الآلية والتعليم وإدارة المعلومات، فضلاً عن مكاتبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومثّل ((صخر)) أول حاسب آلي عربي، وصاحبته حزمة من برامج الترجمة، أهمها برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث، وترجمتها للغة الإنجليزية، ثم برنامج التعرف الضوئي على الحروف العربية، وبرنامج ((ترجم)).

كما أسس الشارخ مشروع ((كتاب في جريدة)) عام 1997 بالتعاون مع ((اليونيسكو))، وهو أحد المساهمين في تمويل ((مركز دراسات الوحدة العربية))، و((المنظمة العربية للترجمة))، وهو أحد المساهمين في تأسيس ((معهد العالم العربي)) في باريس.

وفي عام 2016، بدأ الشارخ في مشروعه الكبير ((أرشيف الشارخ)) للمجلات الأدبية والثقافية العربية وتحميلها على شبكة الإنترنت، وهو جهد استثنائي وكبير للحفاظ على جانب مهم من التراث الثقافي العربي وجعله متاحاً لملايين الباحثين والمثقفين العرب، ويحوي الأرشيف نسخاً من أمهات المجلات العربية القديمة والحديثة، إذ يبلغ عدد المجلات (272 مجلة)، عدد الأعداد فيها (15824 عدداً)، وعدد المقالات (325 ألفاً و625 مقالة)، وعدد الصفحات (أكثر من مليوني صفحة)، وعدد الكتاب (52 ألفاً و76 كاتباً عربياً وأجنبياً).

وتقلد الشارخ مناصب إدارية مثل نائب مدير صندوق تنمية الكويت، عضو مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس وترأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، وكان نائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، كما أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية، وقد حقق إنجازات منها التعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994، ونطق الحروف العربية عام 1998، وفي عام 2002 الترجمة من العربية وإليها، وفي عام 2010 ترجمة التخاطب الآلي.

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