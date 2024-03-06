منصور بن زايد: الثروة السمكية من ركائز الأمن الغذائي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، ترافقه معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.

واطلع سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، من الوفد على دور الاتحاد في دعم الصيادين ومبادراته لتشجيعهم على مواصلة ممارسة هذه المهنة بجانب التحديات التي تواجهها والحلول العملية لها، إضافة إلى دوره في المحافظة على الثروة السمكية ومهنة الصيد التي ترتبط بموروث مجتمع دولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن قيادة الدولة تولي أهمية كبيرة لتقديم كل سبل الدعم والتشجيع للصيادين من أجل الحفاظ على ازدهار هذا النشاط الحيوي الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مضيفاً سموه أن الثروة السمكية تمثل ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي وينبغي تعزيز العمل على تنميتها واستدامتها للأجيال الحالية والمقبلة، فضلاً عن الحرص على تحقيق استدامة البيئة البحرية.

تقدير

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصيادين.

والذي كان له دور رئيسي في تنمية هذا القطاع والحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها، مثمنين اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بشؤون الصيادين وحرصه على الاستماع إليهم وتذليل التحديات التي تواجه هذه المهنة التي يعمل بها قطاع مهم من أبناء الوطن.

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