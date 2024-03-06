سعود بن صقر: الابتكار الرقمي محور التنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية بناء الشراكات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، لتعزيز فرص التعاون، والابتكار، وريادة الأعمال في قطاعات التكنولوجيا الجديدة والناشئة، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في رأس الخيمة ودولة الإمارات.

وأضاف سموه: ((ندرك في رأس الخيمة أهمية الابتكار الرقمي كمحور رئيس في تطوير الاقتصادات وتنويعها، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص النمو والازدهار والتوسّع لمختلف القطاعات الحيوية، وبات ركيزة في ترسيخ التنافسية، وتحقيق الريادة العالمية)).

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس في قصره بمدينة صقر بن محمد، مسؤولي شركة ((تينسنت)) العالمية الصينية الرائدة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، بحضور الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية.

وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين ((واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية)) أول منطقة حرة في العالم مخصّصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة، وشركة ((تينسنت))، تهدف إلى تعزيز النمو المشترك، وريادة الأعمال، والابتكار في مجال تقنيات الجيل الثالث للويب 3.0، وتنمية المهارات، وتطوير منظومة رقمية متطورة في رأس الخيمة، تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي في الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم الاستراتيجية، كل من الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وداوسون تونغ، النائب التنفيذي الأول لرئيس شركة تينسنت، والمدير التنفيذي لمجموعة ((تينسنت)) للصناعات السحابية والذكية.

وتتضمن المذكرة إنشاء مركز ((تينسنت)) للتدريب في مقر الواحة، وتوفير التدريب للشركات المسجلة فيها.

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