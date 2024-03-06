مذكرة تفاهم بين «استثمر بالشارقة» و«ذا بيزنس يير»

وقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) مع شركة الأعمال العالمية وأبحاث السوق ((ذا بيزنس يير)) مذكرة تفاهم، بهدف التعاون في إنتاج نشرة ((ذا بيزنس يير: الشارقة 2024 - 2025))، وهي نشرة اقتصادية وبحثية سنوية تتناول تفاصيل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، وتشكل بوصلة معرفية للمستثمرين ورواد الأعمال المحليين والعالميين.

وقع المذكرة في ((مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد))) محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وفيديريكا فيرمو، مدير تطوير الأعمال بـ ((ذا بيزنس يير)).

وتغطي المذكرة مساحات العمل المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بأسواق وقطاعات الإمارة واتجاهات ومعدلات النمو لتوفير صورة شاملة عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواق الشارقة وقطاعاتها المشتركة، كما يشارك بموجبها ((استثمر في الشارقة)) في منشورات ذا بيزنس يير 2024 - 2025 بالمقابلات والحوارات والبيانات الصحافية.

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