«صندوق حي دبي للمستقبل» يستعرض إنجازاته ورؤيته المستقبلية

انعقدت أمس في ((متحف المستقبل)) أعمال اللقاء السنوي الثاني لـ((صندوق حي دبي للمستقبل))، بهدف استعراض نتائج الأداء السنوي للعام 2023، وذلك في إطار حشد الجهود وتعزيز مستوى الدعم المقدم من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز المنظومة الابتكارية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تفعيل الاستثمارات الاستراتيجية للمشاريع.

كما تم الاطلاع على الدعم المقدم لمصممي المستقبل من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة والتكنولوجية في دبي والعالم، وآليات تمكينهم من توسيع الأعمال على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي، والحوافز التي توفرها الأسواق المالية في الإمارة لتلك المشاريع والشركات لإدراج نفسها والاستفادة من فرص التمويل الواعدة في دبي.

وعرض اللقاء السنوي الثاني للصندوق الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، في نوفمبر 2021، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل وسلطة مركز دبي المالي العالمي، محطات رئيسية حققها الصندوق ودوره في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج مستقبلاً في أسواق دبي المالية.

وقدم اللقاء صورة عامة عن أبرز استثمارات الصندوق، الذي يبلغ رأسماله الأولي مليار درهم، والتي وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من 25 مشروعاً استثمارياً منذ تأسيسه؛ بما في ذلك 14 استثماراً جديداً خلال العام الماضي؛ 5 منها في شركات ناشئة، إلى جانب 6 استثمارات تعتمد النهج الابتكاري للارتقاء بمستقبل القطاع المالي وقطاعات اقتصادات المستقبل في دبي، ودعم ثلاث شركات في إطار الاستثمار والرعاية اللاحقة. ويعتزم الصندوق رفع رأسماله إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.

وكان الصندوق أعلن تخصيص ما يصل إلى 20% من رأسماله البالغ مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا والابتكار الناشئة والسريعة النمو القائمة على الاستدامة في إطار الالتزام لتفعيل مستهدفات دولة الإمارات في مجال الاستدامة وانسجاماً مع أهداف رؤية ((نحن الإمارات 2031)) الهادفة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

حضر اللقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وعضو لجنة الإشراف على صندوق حي دبي للمستقبل، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، وشريف البدوي، الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وتخلل الحدث كلمات رئيسية ألقاها عدد من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والشخصيات العالمية الذين بحثوا فرص التعاون المشترك في تعزيز الابتكار وتبني تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتعرف على خطط الصندوق.

تفعيل فرص نوعية

وقال معالي عبدالله بن طوق: ((تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة العمل على تحقيق هدفها الاستراتيجي بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، حيث تعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وريادة الأعمال، حيث تبنت الدولة نهجاً اقتصادياً مستداماً يقوم على محاور رئيسية في مقدمتها البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا)).

وتابع: ((تركز الدولة على تفعيل فرص نوعية في قطاعات الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والنقل الذكي والطيران المستدام والتكنولوجيا الزراعية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي متنوع، حيث توفر الدولة عدداً من الحوافز والمبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال الاستثماري العاملة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار)).

وأشاد بالدور التمكيني الذي يلعبه الصندوق في تعزيز تنافسية الدولة وتحفيز قطاعاتها الاقتصادية على مواصلة الابتكار وجذب الاستثمارات الجريئة.

الصندوق داعم مؤثر

وأكّد خلفان بلهول، في كلمته أمام اللقاء، أن دبي تواصل دورها كمختبر عالمي مفتوح لتقنيات المستقبل وفرص الاقتصاد الجديد، وهي توفر منصة دولية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة كصلة وصل بين أصحاب الأفكار المستقبلية الإبداعية والممولين والمستثمرين والمهتمين بمشاريع تصميم المستقبل وصناعته.

وأضاف: ((شكّل ((صندوق حي دبي للمستقبل)) منذ إطلاقه حافزاً عملياً وداعماً مؤثراً لتنمية فرص الاقتصاد الجديد في دبي، كونه يدعم الشركات الناشئة الواعدة ويدعم روّاد الأعمال من خلال تسهيل تمويل مشاريعهم المبتكرة انطلاقاً من دبي رائدة مدن المستقبل)).

دبي مركز لقطاع التمويل والابتكار

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: ((مع مواصلة مركز دبي المالي العالمي لمسيرة الإنجازات عبر تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لقطاع التمويل والابتكار، فإن التعاون مع منصة تُمكّن النمو على غرار ((صندوق حي دبي للمستقبل))، يُعد بالتأكيد التوجه الأمثل للاستفادة من فرص التمويل الاستثنائية، ومن المراكز عالمية المستوى التي تدعم تفعيل واحتضان الأفكار وتسريع الأعمال والحلول عبر استقطاب ألمع وأفضل العقول للارتقاء بمستقبل القطاع نحو آفاق جديدة.

كما يضمن اعتماد هذا النهج تشكيل منظومة بيئية متكاملة تجسد علامة فارقة تدعم وتوجد تأثيراً حقيقياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يتوافق مع الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة)).

رفع رأس المال

ويخطط ((صندوق حي دبي للمستقبل)) لرفع رأسماله من مليار درهم حالياً إلى 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال 3 سنوات، وذلك بدعم وشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم مزيد من الدعم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة في الإمارة في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية.

وقال شريف البدوي، الرئيس التنفيذي لـ((صندوق حي دبي للمستقبل))، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء: ((نسعى إلى عقد شراكات مع جهات حكومية وبنوك وشركات خاصة لرفع قيمة ((الصندوق)) إلى مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز حجم استفادة الشركات في تخصصات نوعية أهمها: التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة و الصحة التعليم وغيرها من القطاعات الحيوية)).

وأوضح البدوي أن ((الصندوق قدم تمويلات مالية بنحو 60 مليون دولار (220 مليون درهم) لـ 24 شركة وصندوقاً ناشئاً خلال 2022 و2023، متوقعاً دعم نحو 15 شركة خلال العام 2024 بنحو 50 مليون دولار (183 مليون درهم)، مشيراً إلى أن حجم ملكية الصندوق في الشركات التي يتم الاستثمار فيها ليست بالحصة الكبيرة أبداً، وقد تتراوح بين 3 إلى 5% فقط، إذ نركز على دعم الشركة ونساعدها في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو في الأسواق المحلية والدولية.

وأفاد البدوي أن))صندوق حي دبي للمستقبل((يعد أول صندوق تمويلي من نوعه لرأس المال الجريء في المنطقة، لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا سريعة النمو، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة، وقد تلقّى الصندوق ما يزيد على 1000 طلب تمويل من شركات ناشئة محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى صناديق أخرى تتطلّع إلى زيادة رأسمالها، ويلعب))صندوق حي دبي للمستقبل((دوراً جوهرياً في استقطاب المزيد من الشركات لمدينة دبي، الوجهة المُثلى لتمكين الشركات الناشئة من الازدهار، وبالتالي دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

تحول أخضر

وتفاعل الحضور مع الحوار المتميز بعنوان ((التحوّل الأخضر)) مع لاعب الكرة الفرنسي المخضرم ماتيو فلاميني، الذي لعب لفترة طويلة في صفوف نادي))أرسنال((لكرة القدم، حيث تحدث في جلسة خاصة ضمن اللقاء، عن محطات رحلته من الرياضة المدرسية إلى أندية كرة القدم العالمية، وصولاً إلى نادي أصحاب المليارات الذين يوظفون ثرواتهم في دعم مسارات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم.

وأعرب فلاميني عن سعادته بتواجده في دبي قائلاً إن مشاهدته للمواد البلاستيكية على شاطئ البحر في مدينة مرسيليا التي نشأ فيها جعله يفكر منذ سن صغيرة بمنتجات صديقة للبيئة لا تلوثها، وتلك كانت البذرة لدخوله عالم ريادة الأعمال))الخضراء((.

وأوضح فلاميني أن الإرادة والإصرار من أبرز نقاط القوة التي يتحدى بها الجيل الجديد مشاكل العالم وواقعه، من خلال الإيمان بأن لكل خطوة ومساهمة دوراً في إحداث أثر إيجابي في مواجهة أزمات عالمية مثل التغيّر المناخي والتلوث والبلاستيك غير القابل للتحلل، مبيناً أن منتجات الشركة المليارية المتخصصة في الكيمياء الحيوية التي شارك في تأسيسها نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية في بعض الأحيان بواقع 90%، معرباً عن فخره بمواصلة التعلم المستمر والالتزام بقيم الإصرار والالتزام والإيجابية في مسيرته الرياضية والمهنية وفي قطاع الأعمال على حد سواء.

وختم فلاميني بالتأكيد على أن ريادة الأعمال هي معركة يومية يخوضها رواد الأعمال لتوفير أنسب الخدمات أو المنتجات، وتجميع فريق العمل الأفضل، ومواكبة الشروط الحالية، وتحليل المعطيات الآنية، وتوقع التوجهات المستقبلية لتحقيق النجاح المنشود، مشدداً على أن الناس في دبي إيجابيون للغاية وطموحون للغاية ولديهم كل الفرص للتميز.

منظومة مستدامة في دبي

وأجمع كلٌّ من جيف هارباك عضو لجنة صندوق حي دبي للمستقبل، وهدى اللواتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لألف كابيتال، ومحمود عدي، الشريك المؤسس في))شروق بارتنرز((في جلسة نقاشية أدارها نادر البستكي، العضو المنتدب لـ))صندوق حي دبي للمستقبل((، بعنوان))منظومة مستدامة لشركات التكنولوجيا الناشئة في دبي" على أهمية تحقيق كافة معايير الاستدامة في توفير البيئة الحيوية الداعمة لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تتأسس وتنمو وتتوسع من دبي إلى المنطقة والعالم، مشيدين بالنموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات في تمكين الاستثمار الجريء في مشاريع ريادة الأعمال الواعدة وتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة لنجاحها.

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