غرفة رأس الخيمة ومركز المعارض ينسقان لإقامة معرض سريلانكي

استقبل محمد السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، مدير مركز المعارض في مقر مبنى الغرفة، أودايا أندرار أثني سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة، يرافقه أليكسا جوناسيكرا القنصل العام، والوفد الدبلوماسي والتجاري المرافق لهما، وبحضور مسؤولي الغرفة ومركز رأس الخيمة للمعارض.

تناول اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية، وآخر مستجدات الشراكة وتفاصيل الاستعدادات، لإقامة المعرض السريلانكي بمركز المعارض، والذي يضم أكثر من 35 قطاعاً لمنتجات سريلانكية، بمشاركة نحو 70 شركة ومؤسسة تعمل في تلك القطاعات، وتحدد له منتصف أبريل المقبل.

ولفت السبب إلى أن تنظيم هذه المعارض التجارية المحلية والدولية، يسهم في عرض وتسويق المنتجات والخدمات لكافة الدول، ويدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال، والارتقاء بالمستوى التجاري للأنشطة، وتشجيع الاستثمار.

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