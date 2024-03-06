غرفة رأس الخيمة ومركز المعارض ينسقان لإقامة معرض سريلانكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل محمد السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، مدير مركز المعارض في مقر مبنى الغرفة، أودايا أندرار أثني سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة، يرافقه أليكسا جوناسيكرا القنصل العام، والوفد الدبلوماسي والتجاري المرافق لهما، وبحضور مسؤولي الغرفة ومركز رأس الخيمة للمعارض.
تناول اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية، وآخر مستجدات الشراكة وتفاصيل الاستعدادات، لإقامة المعرض السريلانكي بمركز المعارض، والذي يضم أكثر من 35 قطاعاً لمنتجات سريلانكية، بمشاركة نحو 70 شركة ومؤسسة تعمل في تلك القطاعات، وتحدد له منتصف أبريل المقبل.
ولفت السبب إلى أن تنظيم هذه المعارض التجارية المحلية والدولية، يسهم في عرض وتسويق المنتجات والخدمات لكافة الدول، ويدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال، والارتقاء بالمستوى التجاري للأنشطة، وتشجيع الاستثمار.
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