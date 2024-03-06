«مجلس مستقبل التسويق» يناقش فرص وتحديات القطاع

انطلاقاً من جهوده الهادفة إلى تعزيز الحوار المهني والارتقاء بمستوى الممارسات في مجال التسويق ومواكبة ما يشهده من قفزات نوعية، نظم ((مجلس مستقبل التسويق))، أمس، ورشة عمل تحت عنوان ((آفاق الفرص والتحديات للمسوقين في 2024))، والتي تمثل باكورة فعاليات المجلس الذي يُعد أولى مبادرات ((مجلس المستقبل)) الذي تنظمه ((دبي للإعلام)) بالتعاون مع ((أكاديمية دبي للإعلام)) وشركة ((جلال وكراوي للاستشارات)).

وشارك في ورشة العمل التي استضافتها ((صحيفة البيان)) وأدارها عاصم جلال، الشريك المؤسس، جلال وكراوي للاستشارات الإدارية، كل من الدكتورة نيكولينا ليبافا، رئيسة قسم الإدارة في الجامعة الأمريكية في الإمارات، وألكساندر راوخوت، الرئيس التنفيذي للتسويق للمستهلكين إي آند العالمية، وعبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في ((دبي للإعلام))، وأحمد الزرعوني، نائب رئيس، مدير تقنية المعلومات وكاتب ومحاضر تقني، وكارين بواري، خبيرة التسويق والاتصالات، رئيسة فرع الإمارات العربية المتحدة – مؤسسة السعادة العالمية، وويليام شيلدز، مؤسس ومدير شركة Synthmind، حيث سلطوا الضوء خلال الورشة على أحدث التطورات في مجال التسويق، بدءاً من الاستراتيجيات الرقمية الجديدة والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومروراً بأحدث أدوات الذكاء الصناعي والتقنيات المستخدمة لتحليل البيانات وفهم سلوكيات المستهلكين، واستعراض أبرز التوجهات التي ستشكل مستقبل التسويق، وكيف يمكن للمؤسسات الاستفادة منها لتعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو المستدام.

وجاءت هذه الورشة في إطار حرص ((دبي للإعلام)) على صقل مهارات المحترفين وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الأفراد والمؤسسات المختلفة، ما يساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار والتطور المستمر، حيث يعتبر ((مجلس مستقبل التسويق)) بمثابة بوابة لاستكشاف ديناميكيات التسويق، عبر ما سيقدمه من فعاليات متنوعة تساهم في تنمية قدرات المؤسسات والشركات وتطوير مهارات العاملين في قطاعات الإعلام والتسويق، وتمكينهم من تلبية متطلبات الأجيال القادمة، إلى جانب عقد شراكات محلية ودولية وتطوير مختبرات تخصصية وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وفي هذا الإطار، لفت عبدالواحد جمعة إلى اهتمام ((دبي للإعلام)) بفتح الآفاق أمام رواد الأعمال والمهنيين والمبدعين والمتخصصين في مجالات مختلفة وتعزيز الحوار المهني بينهم وتمكينهم من استشراف مستقبل قطاع التسويق ومواكبة ما يشهده من قفزات نوعية وتطورات لافتة.

وقال: ((نتطلع من خلال مجلس مستقبل التسويق إلى خلق بيئة ملائمة تسهم في توطيد العلاقات بين المتخصصين في هذا المجال، وتساعدهم على تبادل الخبرات والتعرف على توجهات فئات المجتمع ومتطلباتهم المختلفة، وهو ما يمكنهم من وضع استراتيجيات تتلاءم مع الأنماط الاستهلاكية للجمهور)).

وأضاف: ((إيجاد ((دبي للإعلام)) منصة للحوار المهني يأتي إدراكاً منها لطبيعة احتياجات قطاع التسويق في ظل ما نشهده من تطورات وتغيرات اقتصادية واجتماعية مؤثرة، ما يساهم في تمكين الخبراء والمهنيين والمتخصصين من استكشاف الفرص وإمكانيات الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في صقل استراتيجيات التسويق وتطوير أداء الأعمال وتحسين تجربة العملاء))، وعبر جمعة عن سعادته بما شهدته ورشة العمل من نقاشات ثرية شجعت رواد الأعمال على الاهتمام بتطلعات الأجيال القادمة، والمساهمة في بناء مستقبل مهني واعد.

وأكد جمعة أن الورشة تمثل خطوة تمهيدية لعقد مجموعة من الجلسات النقاشية والندوات الحوارية التي تضيء على توجهات القطاع وتطوراته وأدواته وطرق الاستفادة منها في مواجهة التحديات المستقبلية.

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