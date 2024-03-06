استثمارات البنوك تلامس 635 مليار درهم.. الأعلى في تاريخها

لامست استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 635 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.3% لتصل إلى 634.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 527.4 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.3% مقابل 620.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 14.2 مليار درهم خلال شهر واحد.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48% مع بلوغها 304.8 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.8%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 45.9%.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير ((سندات الدين)) نحو 41.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 264.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3% وعلى أساس سنوي بمقدار 2.5%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 28.5% مقارنة بنحو 12.3 مليار درهم في نوفمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9%.

ووفق إحصائيات ((المركزي))، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.8% وعلى أساس سنوي بنحو 1.2%.

قروض

نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي من البنوك بنسبة 5.7% حتى نهاية العام الماضي ليسجل 1.240 تريليون درهم مرتفعاً بحوالي 67 مليار درهم، عن إجمالي الرصيد المسجل بقيمة 1.173 تريليون في 2022.

ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعاً بشكل إجمالي من 798.2 مليار درهم إلى 822.7 مليار درهم رغم تأثر إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة الذي تقلص من 83.3 ملياراً إلى 82.5 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 418 مليار درهم مرتفعاً من 374.8 مليار درهم بنهاية 2022.

تحويلات

تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ((UAEFTS)) حاجز 17 تريليون درهم خلال العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 17.159 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 12.708 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام 2023، بواقع 11.018 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و6.14 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

شيكات

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.263 تريليون درهم، موزعة على 22.1 مليون شيك خلال العام 2023.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليارات درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليارات درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس، و104.6 مليارات درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليارات درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر، و109.4 مليارات درهم لنحو 1.84 مليون شيك في ديسمبر.

إيداع وسحب

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي وصلت إلى 170.14 مليار درهم، وتضمنت 170.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 183.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وشملت 183.59 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و60 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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