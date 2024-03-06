مبادرة «100 شركة من المستقبل» تطلق نسختها الثانية وتفتح باب الترشيح لعام 2024

أعلنت مبادرة ((100 شركة من المستقبل))، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن إطلاق نسختها الثانية للعام 2024 بمشاركة 15 من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص وحاضنات الأعمال، وفتح باب الترشيح للانضمام إلى قائمة أفضل ((100 شركة من المستقبل)) للشركات الناشئة والصاعدة العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها من خلال الموقع future100.

وجاء إطلاق النسخة الثانية لمبادرة ((100 شركة من المستقبل)) ضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ ((إنفستوبيا 2024)) التي نظمت مؤخراً في أبوظبي، تحت شعار ((الاقتصاد الجديد: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو))، بمشاركة نخبة من القادة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين المحليين والعالميين، ومجموعة من الخبراء وصانعي القرار ورواد الأعمال، وبحضور ممثلين عن مبادرة ((100 شركة من المستقبل)).

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: ((يأتي إطلاق النسخة الثانية من مبادرة ((100 شركة من المستقبل)) تأكيداً على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة محفزة لها لدعم توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة التي تمثل محوراً رئيسياً في رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار)).

مشيراً معاليه إلى أن المبادرة ستعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، في نسختها الثانية على التوسع في تقديم الفرص والممكنات للمواهب الوطنية والشركات الناشئة لابتكار مشاريع ريادية جديدة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

من جانبها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مبادرة ((100 شركة من المستقبل)) تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد المستقبل المعزز بالاستدامة والابتكار وممكنات الجاهزية للمستقبل، حيث تقدم المبادرة في نسختها الثانية المزيد من الدعم لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

وأضافت معالي عهود الرومي: ((مبادرة ((100 شركة من المستقبل)) تعكس تطور القطاعات المستقبلية في دولة الإمارات وترسخ مكانتها كوجهة جاذبة لمشاريع الاقتصاد الجديد، وبيئة مستقرة ومحفزة لنمو الشركات الناشئة والصاعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية)).

وأثنت معالي عهود الرومي على جهود الشركاء لدعم مبادرة ((100 شركة من المستقبل)) في نسختها الثانية، مشيدة بدورهم الفاعل في تقديم التسهيلات والإمكانيات للشركات المتأهلة لقائمة أفضل ((100 شركة من المستقبل)) وتزويدها بميزات تنافسية فارقة لتحقيق طموحاتها في عالم الاقتصاد الجديد.

تستقبل المبادرة في نسختها الثانية طلبات الترشيح للشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل الفضاء، وتكنولوجيا التعليم، والصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا الزراعة، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الغذاء، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد التشاركي، والاستدامة والبيئة، وعلم الروبوتات، والويب 3، واقتصاد تحت الطلب، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والخدمات المبنية على الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقد استقطبت نسخة 2024 من مبادرة ((100 شركة من المستقبل)) 15 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص وحاضنات الأعمال شملت الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات ((مجرى))، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وشركة مايكروسوفت، وإنفستوبيا، وصندوق خليفة، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، وغرفة عجمان، وبنك المشرق، وHub71، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة MEVP، وشركة فينشر سوق، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب.

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