«بيئة» و«الإمارات الإسلامي» يوقعان اتفاقية تمويل محددة الأجل

وقعت مجموعة بيئة، اتفاقية شراكة مع ((الإمارات الإسلامي))، بهدف الحصول على تمويل محدد الأجل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبما يحقق المستهدفات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن حصيلة التسهيلات المالية ستذهب بشكل استراتيجي إلى العديد من أنشطة مجموعة بيئة في القطاعات ذات الأهمية المستقبلية بما في ذلك الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر وإدارة النفايات، كما سيضمن التسهيل الاستخدام المنتظم للتكاليف الرأسمالية لتمويل الاستثمار في التقنيات والمعدات الحديثة التي تستخدمها المجموعة لتشغيل مشاريع الاستدامة الحالية والجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وقع الاتفاقية في مقر مجموعة بيئة الرئيسي كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، وفريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة: ((مع استمرار نمو مجموعة بيئة وريادتها نحو تحقيق الإنجازات الأولى من نوعها في عدد من القطاعات من خلال مشاريعنا التي تسهم في بناء مستقبل مستدام للجميع، أصبح من الضروري أن نتعاون مع شركائنا في قطاعات أخرى لتمهيد الطريق نحو المستقبل المنشود، ومن خلال العمل مع الإمارات الإسلامي، ستواصل مجموعة بيئة مسيرتها في إحداث التغيير الإيجابي واستكشاف آليات التمويل اللازمة لدعم مبادراتنا)).

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