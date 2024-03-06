الاحتياطي الفيدرالي يقيّم سياسة التشديد الكمي وتأثيراتها

التشديد الكمي، أي تقليص الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، يعد للأسف أمراً غير مفهوم جيداً. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك سوى محاولة واحدة فقط للقيام بذلك: دفعة التضييق الكمي المشؤومة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة بين 2017 - 2019، التي انتهت عندما هزت أزمة إعادة الشراء ((الريبو)) أسواق التمويل. وبمثل هذا السجل الهزيل، يمكنك أن تتصور بشكل منطقي أن الشراء الكمي إما قوة معطلة كبيرة، أو مصدر ثانوي للضوضاء في الخلفية. وليس لدى أحد معلومات أفضل من ذلك.

ولكن منذ أن بدأ بنك إنجلترا سياسة التشديد الكمي في فبراير 2022، تم تقليص الميزانيات العمومية للبنوك المركزية العالمية بشكل كبير. وقد حدث ما يكفي بالنسبة لنا لإجراء تقييم، وكان هذا هو الهدف من منتدى السياسة النقدية الذي حظي بمتابعة كبيرة في نيويورك منذ أيام، الذي تمحور حول ورقة بحثية جديدة مبهرة أعدتها كريستين فوربس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ووينشين دو من كولومبيا، وماثيو لوزيتي من دويتشه بنك. إنها واحدة من أولى المحاولات الكبرى لتقييم سجل سياسة التشديد الكمي. وبينما تتابعت الخطابات التي ألقاها لوري لوجان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريس وولر، كان محافظو البنوك المركزية يستمعون.

كانت الورقة البحثية طويلة ومفصلة، ولكن إليكم كيف تلخص فوربس النقاط الرئيسية للموضوع، في مقال افتتاحي لها بصحيفة فاينانشال تايمز: تعمل برامج التشديد الكمي، حتى الآن، على النحو الذي أرادته البنوك المركزية، فهي ((في الخلفية)) ولا يُنظر إليها كأداة نشطة لضبط السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، فقد قدّمت دعماً محدوداً لجهود البنوك المركزية الرامية إلى تشديد الأوضاع المالية، مع تأثير ضئيل على أداء السوق والسيولة. وقد عمل التشديد الكمي في الاتجاه المعاكس للتيسير الكمي، لكن آثاره أكثر خفوتاً.

بعبارة أخرى، سياسة التشديد الكمي والتيسير الكمي ليستا متناسقتين. أحد المقاييس هو التأثير على عوائد السندات طويلة الأجل، في حين أن التيسير الكمي قد يخفض العوائد طويلة الأجل بما يصل إلى 100 نقطة أساس، فإن التشديد الكمي بالكاد يشدد الأوضاع المالية.

وعلى مدار عام واحد يقدر المؤلفون أن سياسة التشديد الكمي سترفع عوائد السندات طويلة الأجل بمقدار 4 - 8 نقاط أساس، ويعود هذا جزئياً إلى توقيت استخدام هذه السياسات، فالتيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدم في أوقات الأزمات، ويهدف إلى إلزام البنوك المركزية بمصداقية بتخفيف وخفض العوائد طويلة الأجل، عندما لا تكون تخفيضات أسعار الفائدة وحدها كافية، أما التشديد الكمي فهو سياسة نقدية تستخدم في زمن السلم.

وبمجرد أن يصبح تفعيل سياسة التشديد الكمي مشكلة، يمكن إيقافها، كما أظهر بنك إنجلترا خلال أزمة سوق السندات الحكومية، لذا فإن برنامج تيسير كمي جديداً يرسل إشارة أقوى إلى الأسواق (البنك الفيدرالي في طريقه للإنقاذ!) أكثر من جولة جديدة من سياسة التشديد الكمي.

من الناحية النظرية، بإمكان الأسواق حتى أن تسعر في الإعلان الأولي عن التيسير الكمي بناءً على عملية التشديد الكمي التي ستحدث في نهاية المطاف، كما اقترحت لوري لوجان، إذن فهذه أخبار سارة لمحافظي البنوك المركزية، حيث يمكنها تقليص حجم الميزانية العمومية من دون التسبب في انهيار أسعار الأصول.

ثمّة المزيد مما يمكن قوله، وسنعود إلى سياسة التشديد الكمي فيما بعد، لكن النقطة المهمة هي أنه حتى هذه اللحظة أثبتت سياسة التشديد الكمي أنها ليست مجدية فحسب، بل إنها غير مؤلمة نسبياً، ولم يكن ذلك واضحاً في البداية. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في عام 2022، كان بعض الأكاديميين البارزين يزعمون أن التيسير الكمي ربما يكون أداة أحادية الاتجاه، يسهل تطبيقها، ولكن يصعب التراجع عنها. ولكن كما يجادل كل من: فوربس، ودو، ولوزيتي: ((يجب منح التحليل الوارد في هذه الورقة البحثية البنوك المركزية مزيداً من الثقة لتقليص مشترياتها من الأصول في المستقبل)).

ولا يزال من الممكن وقوع حادث، لأن سياسة التشديد الكمي تستنزف السيولة من النظام. ولكن حتى الآن، يبدو أن التيسير الكمي في طريقه ليصبح جزءاً قياسياً من مجموعة أدوات البنك المركزي. إن ما بدأ بوصفه تدخلاً غير تقليدي وغير عادي تحول إلى أي شيء آخر.

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