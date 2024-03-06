تحول كبير في النظرة العالمية للمستثمرين تجاه الصين

رئيس كلية ((كوينز)) بجامعة ((كامبريدج)) ومستشار لمؤسستي ((أليانز)) و((غراميرسي))

((إنها مجرد تداولات أكثر من كونها استثماراً)). هكذا صور أحد مديري المحافظ الاستثمارية مشترياته من الأسهم الصينية في عرض لـ((بلومبرج)) مؤخراً. ويتسق ذلك مع تحول ملحوظ في وجهة نظر حظيت بإجماع في الأعوام الأخيرة عن الاستثمارات الأجنبية في الصين، التي صارت محطة للمضاربات القصيرة، بعد أن كانت وجهة للاستثمارات طويلة الأجل.

ويتماشى هذا التأطير مع تغير أوسع في الاقتصاد الصيني. فبعد أن كان محط إشادة كبيرة بسبب معجزاتها الاقتصادية المتكررة التي أخرجت مئات الملايين من براثن الفقر، تواجه الصين اليوم تصوراً بأنها تقف على أرضية مهتزة، معرضة لخطر فخ الدخل المتوسط المخيف، وهو الذي تعاني فيه الدول صعوبة في الخروج من اقتصاد عادة ما يعتمد فيه النمو بشكل كبير على التكاليف المنخفضة والطلب العالمي الكبير.

لنلقِ أولاً نظرة على أداء سوق الأوراق المالية، فقد أظهرت الأسهم الصينية مؤخراً مؤشرات على الانتعاش، بعد أعوام من الأداء العام الباهت. ومنذ بداية فبراير، ارتفع مؤشر ((سي إس آي 300)) بنحو 11%، بعد انخفاض دام طويلاً بنسبة 44% من أعلى مستوياته في 2021. وعلى أية حال، فإنه رغم الطفرة الأخيرة للأسهم الصينية إلا أن اهتمام المستثمرين الأجانب يبدو تكتيكياً في الغالب، ويركز بشكل أكبر على تحقيق أرباح سريعة أكثر من الاهتمام بالفرص الاستثمارية طويلة الأمد.

وللوهلة الأولى، يبدو أن الصين تفضل هذا التحول مقارنة بالتوصيف السابق الذي شاع عامي 2022 و2023، بأن أسواقها أصبحت ((غير قابلة للاستثمار)). ونبع هذا التصور حينذاك من ضعف أداء السوق، والإدارة المخيبة للآمال لمشكلات الديون، والتدخلات القوية من السلطات في السوق، في مجالات مثل قطاع التكنولوجيا، وكان فهم مغزاها صعباً في بعض الأحيان.

لكن هذا التغير في المعنويات ضئيل للغاية بحيث لا يساعد الصين في الحد من الخطر الواضح والحاضر، وهو ((فخ الدخل المتوسط)). ومع هذه المحصلة، يتبدد زخم النمو، وتتآكل التنافسية، وتضعف القوة المالية، وتصبح الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل صعبة المنال بدرجة أكبر.

والسبب الرئيسي وراء هذه المآزق هو أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، تحولت غالبية رياح الدفع إلى رياح معاكسة في الصين. وتشمل الأوضاع غير المواتية، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوياته منذ عقود، واستمرار تدفق أموال محافظ الاستثمار للخارج، وتفاقم مشاكل الديون الداخلية، وتزايد انعدام الأمن الاقتصادي بين الأسر، وفرض قيود أكبر على قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا الأجنبية، والتقييمات العقارية الهشة.

وينعكس هذا على التحولات التي أصابت المستثمرين، فيما هو أبعد من التدفقات النقدية. وكان المؤشر القياسي البارز لمستثمري الأسواق الناشئة ((إم إس سي آي إميرجنغ ماركتس))، يميل بشدة نحو الصين، ما يعني أن كل دولار يدار ضمن إطار الاستثمار السلبي سيتجه جزء كبير منه في الصين. لكن مؤشر ((إم إس سي آي)) للأسواق الناشئة الذي يستثني الصين، تم إطلاقه عام 2017 يحظى باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة من المستثمرين. وقد ارتفعت أصول الصندوق المُتداول في البورصة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من نحو 120 مليون دولار فقط بنهاية 2020.

وفي الوقت نفسه، يتبنى عدد متزايد من المؤسسات الاستثمارية النشطة، بما في ذلك صناديق معاشات التقاعد الأمريكية، نهج ((استثناء الصين)). وتقوض هذه التطورات مجتمعة بشكل خطير حركة النمو والوضع المالي للصين. كما تزيد من التكاليف التي تتحملها بكين لتحقيق أهدافها غير الاقتصادية، بداية من تعزيز قوتها العسكرية وحتى بسط مزيد من النفوذ على ما يُطلق عليه مجموعة دول الجنوب العالمي.

ومما يثير القلق أيضاً بالنسبة للصين، هو أن الأمر لن يتطلب كثيراً من الوقت قبل أن تنتقل من مرحلة الخوف من فخ الدخل المتوسط إلى الوقوع فيه. ويمكن أن تشمل العوامل التي تسهم في ذلك تأخر إعلان سياسات محلية جديدة، وتدهور ثقة الأسر، وتضييق الخناق على التجارة والاستثمارات في الولايات المتحدة، وتراجع مشاركة الشركات متعددة الجنسيات التي لا تزال لديها أعمال كبيرة في الصين، وتعزيز الجهود الغربية الأكثر تصميماً على مجابهة النفوذ الدولي للصين.

إن الصين ستجد قليلاً من العزاء في الأداء الأخير لسوق الأسهم. فهذه ((التدفقات السياحية)) للمضاربين ليست مؤشراً رئيسياً على ((تدفقات مقيمة)) أكثر استقراراً وطويلة الأجل. وتحتاج الحكومة، لاجتذاب الأخيرة إلى ثلاثة عناصر، وهي تدابير إصلاحية حاسمة لتسهيل التحولات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد بشدة، وتقليل التوترات مع الولايات المتحدة، والابتعاد عن التوسع المكلّف للنفوذ الاقتصادي والمالي الدولي. في غضون ذلك، هناك ما يبرر للمستثمرين الأجانب اعتبار استثماراتهم في الأسهم الصينية قصيرة الأجل.

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