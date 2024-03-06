المصارف تقف على الخط الأمامي في معركة العمل عن بُعد

بينما استقر الكثير من العاملين المحترفين في أنماط عمل هجينة راسخة، برزت المصارف وشركات خدمات مالية أخرى في الأسابيع الأخيرة في المعارك التي ما زالت تخوضها مع موظفيها.

فقد أثارت مؤسسات إقراض كثيرة استياء موظفيها، بمطالبتهم بالعودة إلى العمل من المكتب لأيام أكثر أسبوعياً، مع تكرار شكاوى الموظفين من تدابير قاسية، مثل مراقبة حضورهم وتهديدات باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم حال عدم امتثالهم.

كما برز إلى الضوء انقسام كبير بين بعض المقرضين في وول ستريت الذين يطلبون من موظفيهم الذهاب إلى المكتب خمسة أيام أسبوعياً ومن بينهم ((غولدمان ساكس)) على سبيل المثال، فيما منافسوهم الأوروبيون يتبنون سياسات أكثر تسهيلاً فيما يتعلق بالعمل من المنزل.

وأفاد مصرفي لدى ((جيه بي مورغان)) في لندن: ((قائد فريقي هو الوحيد المطلوب منه الذهاب إلى المكتب خمسة أيام أسبوعياً، لكن الرسالة واضحة بوجوب فعلنا جميعاً الأمر ذاته)). وطلب المصرف في لندن إلى مديريه البالغ عددهم 2,000، العمل من المكتب بدوام كامل، فيما يمكن لعدد أكبر من صغار الموظفين العمل من المنزل لما يصل إلى يومين. وتابع: ((تأتي هذه الأوامر رأساً من المناصب الأعلى، ويدرك الجميع القواعد الضمنية)).

وعلى الجانب الآخر من المشهد، يُتوقع من موظفي ((نات وست)) في المملكة المتحدة العمل من المكتب مرتين شهرياً، مع تبني 95% لنهج العمل الهجين وحضور الموظفين إلى المكتب مرة أو اثنتين أسبوعياً في المتوسط. ويُلزم مصرف ((لويدز)) البريطاني المنافس موظفيه بالحضور إلى المكتب مرتين أسبوعياً فقط. كما أظهرت أبحاث شركة ((سكوب))، التي تتابع العمل الهجين، إتاحة 93% من الشركات المالية البريطانية هذه الميزة لموظفيها، مقارنة بنسبة 87% لدى نظيراتها الأمريكية.

ولدى تفحص بيانات المصارف، نجد أن 18% من مؤسسات الإقراض حول العالم تتيح مرونة تامة في اختيار مكان العمل، حيث يمكن للموظفين العمل من المنزل لمدة خمسة أيام أسبوعياً، فيما يتبنى 50% منها هيكلاً هجيناً، وتطلب 32% منها إلى الموظفين العمل من المكتب لكامل الوقت. أما العاملون في الوظائف الأكثر خضوعاً للتنظيم، مثل نشاط التداول، فكان مطلوباً منهم العمل من المكتب في أثناء الجائحة، وما زالوا يتمتعون بقدر أقل من المرونة.

ويتمثل جزء من الدافع الأخير لإعادة كبار الموظفين على وجه الخصوص إلى العمل من المكتب على نحو متكرر في مواجهة المصارف صعوبة أكبر في تدريب صغار الموظفين عندما لا يكون المديرون موجودين معهم في المكتب.

وقال مارك مورتينسن، الأستاذ المساعد في السلوك التنظيمي لدى كلية إنسياد لإدارة الأعمال: ((تجد المصارف نفسها في مواجهة حقيقة، مُفادها أن هناك أموراً لا تعمل على النحو المرجو عندما لا يتوجه أحد إلى المكتب)). وتابع: ((لقد قدمت وعوداً لموظفيها بشأن العمل من المنزل، أجروا على إثرها تغيرات بالغة في حياتهم. والآن، من الصعب بمكان التراجع عن تلك الوعود)).

وقد اتخذت الكثير من المصارف والشركات المالية خطوات في سبيل تذكير الموظفين بالتزامهم بالعودة إلى المكتب مرات أكثر. وبعث ((بنك أوف أمريكا)) في يناير بـ((خطابات تحذير)) لموظفيه في وول ستريت، ممن لم يذهبوا إلى المكتب، أخبرهم فيها باحتمالية مواجهتهم لإجراءات تأديبية، وهو ما جاء بعد رسائل مشابهة من ((غولدمان ساكس)) و((جيه بي مورغان)) و((إتش إس بي سي)).

وأخبر مقرضون آخرون، بينهم ((بي إن بي باريبا)) و((سيتي غروب)) وكذا شركة ((إيرنست ويونغ))، موظفيهم في المملكة المتحدة، بمراقبتهم لبيانات الحضور إلى المكتب، وحذر بعضهم من أن الذين لا يتوجهون إلى المكتب بانتظام كما يُتوقع منهم قد تُلغى مكافآتهم أو يفصلون من العمل.

وقال مارك مورتينسن، الذي دأب على دراسة العمل عن بُعد طيلة 20 عاماً وقدّم استشارات للكثير من المجموعات المالية بشأن سياساتها للعمل الهجين أثناء الجائحة، إن إجبار الموظفين على تدابير بعينها أو مراقبة البيانات سيأتي على الأرجح بنتائج سلبية على العلاقات بالعاملين. وبيّن: ((عوضاً عن إرسال تهديدات ومراقبة الموظفين، يحتاج المديرون إلى التفكير في طرق أخرى لتشجيع العاملين على العودة إلى المكتب)).

وكان الرؤساء التنفيذيون في وول ستريت من بين أشد المنتقدين لعمل الموظفين من خارج المكتب. ووصف ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ((غولدمان ساكس))، العمل من المنزل بأنه ((انحراف))، فيما اعتبر جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ((جيه بي مورغان))، نفسه ((مشككاً)) في الأمر. وصرّح جيمس غورمان، الرئيس التنفيذي لدى ((مورغان ستانلي)) الذي ترك منصبه مؤخراً، في العام الماضي بأن العاملين ((ليس من حقهم اختيار أجورهم، ولا يحق لهم اختيار ترقيتهم، كما أنه ليس من حقهم البقاء في المنزل خمسة أيام أسبوعياً)).

وعلى النقيض، واجه مصرف ((لويدز)) مقاومة حتى لسياسته المتساهلة إلى حد ما. وثارت ردود فعل سلبية إزاء محاولة المصرف تشجيع مزيد من موظفيه في المملكة المتحدة على العودة إلى المكتب بعد الصيف الماضي، عن طريق تقديم وجبات مجانية. وأفاد نحو ثلث المستجيبين للاستطلاع السنوي لمشاركة الموظفين بعدم رضاهم عن المصرف، واستشهدوا بسياسته بشأن المرونة باعتبارها السبب الأساسي وراء ذلك، بحسب عرض داخلي اطلعت عليه ((فاينانشال تايمز)).

وتطلب مصارف عديدة أخرى، مثل ((سيتي غروب)) و((مورغان ستانلي)) و((إتش إس بي سي)) و((باركليز))، إلى غالبية موظفيها الحضور إلى المكتب ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً، وتتطلب بعض الوظائف المجيء إلى المكتب أحياناً أكثر، خاصة الوظائف التنظيمية في الاستثمار المصرفي وبالنسبة لطواقم العمل في الفروع.

وصار ((دويتشه بنك)) في الشهر الماضي آخر المقرضين تحديثاً لسياسته لمرونة العمل، إذ يطلب حضور المديرين الإداريين إلى المكتب أربعة أيام أسبوعياً.

وبينت مذكرة صادرة عن كريستيان سيوينغ، الرئيس التنفيذي، وريبيكا شورت، كبيرة مسؤولي العمليات، إمكانية عمل الموظفين من المنزل ليومين أسبوعياً، لكن حظرت الممارسة الشائعة، المتمثلة في عدم الذهاب إلى المكتب يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، في خطة ترمي إلى ((ضرورة توزيع حضورنا على نحو أكثر توازناً على مدى الأسبوع)).

وقدم نيكولاس بلوم، أستاذ الاقتصاد لدى جامعة ستانفورد، توصية للشركات بتقليل تركيزها على حضور الموظفين إلى المكتب لعدد محدد من الأيام، ومحاولة التأكد بدلاً من ذلك من تواجد فرق العمل في الوقت ذاته لتشجيع الاندماج والتعاون. وقال: ((يتمثل الأمر الذي يهدم هذه النقطة في العمل بسياسة الحضور إلى المكتب مرتين أسبوعياً، يختارهما الموظفون كيفما شاءوا))، وأردف: ((التنسيق هو أكثر الطرق نجاحاً)).

وقالت كلير هارت، الرئيسة التنفيذية لـ((وليامز ليا)) التي تساعد المصارف على تنفيذ نهج العمل الهجين: ((النهج المتشدد الذي ينطوي على العمل خمسة أيام أسبوعياً من المكتب هو ما تصبو إليه بعض المصارف، لكن ما هو الهدف من ذلك؟)). وتابعت: ((هل يسعدك وجود الجميع في المكتب كل يوم؟ الأمر الأكثر أهمية هو تمتعنا بأكبر قدر من الإنتاجية، وبإمكاننا فعل ذلك خلال ثلاثة أيام)).

وذكر محللون بأن المصارف التي تتبنى موقفاً حازماً بشأن العودة للعمل من المكتب تثير مخاطر حرمان الموظفين الذين اعتادوا العمل الهجين.

وخلصت دراسة أجرتها ((ديلويت)) على العاملين في الخدمات المالية الأمريكية في العام الماضي، إلى أن ثلثي الذين عملوا عن بُعد بدوام جزئي على الأقل أفادوا بأنهم سيتركون وظائفهم إذا أُجبروا على العودة إلى العمل من المكتب طوال الوقت. ووجد التقرير أن السعي للتمتع بمرونة أكبر كان السبب الرئيس وراء نظر الموظفين في ترك الشركات التي يعملون بها، ما يتخطى السعي للحصول على مزايا أو أجور أفضل.

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