تراجع مبيعات «آيفون» 24 % في الصين

انخفضت مبيعات شركة ((آيفون)) بنسبة 24% في الصين، السوق الرئيس لها، خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، حسب ما ذكر محللون من شركة ((كاونتربوينت ريسرش)). وذلك تحت ضغوط منافسة شرسة من الشركات المحلية في الصين ((هواوي)) و((أوبو)) و((فيفو)) و((شاومي)).

ويعد أقوى هؤلاء المنافسين لهاتف ((آيفون))، المنتج الجديد من العملاق التكنولوجي ((هواوي))، بعد أن طرحت هاتف ((مايت 60)). وانخفضت شحنات الهواتف الذكية من شركة أوبو 29% على أساس سنوي، في حين سجلت ((فيفو)) و((شاومي)) انخفاضات 15% و7% على التوالي، وفقاً لـ((كاونتربوينت ريسرش)). وكانت الهواتف الذكية الأفضل أداء في الأسابيع الستة الأولى من 2024، هي لشركة ((هواوي)) و((هونر))، حيث ارتفعت شحنات هواتف هواوي 64%، و((هونر)) 2%.

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