تراجع مبيعات «آيفون» 24 % في الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفضت مبيعات شركة ((آيفون)) بنسبة 24% في الصين، السوق الرئيس لها، خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، حسب ما ذكر محللون من شركة ((كاونتربوينت ريسرش)). وذلك تحت ضغوط منافسة شرسة من الشركات المحلية في الصين ((هواوي)) و((أوبو)) و((فيفو)) و((شاومي)).
ويعد أقوى هؤلاء المنافسين لهاتف ((آيفون))، المنتج الجديد من العملاق التكنولوجي ((هواوي))، بعد أن طرحت هاتف ((مايت 60)). وانخفضت شحنات الهواتف الذكية من شركة أوبو 29% على أساس سنوي، في حين سجلت ((فيفو)) و((شاومي)) انخفاضات 15% و7% على التوالي، وفقاً لـ((كاونتربوينت ريسرش)). وكانت الهواتف الذكية الأفضل أداء في الأسابيع الستة الأولى من 2024، هي لشركة ((هواوي)) و((هونر))، حيث ارتفعت شحنات هواتف هواوي 64%، و((هونر)) 2%.
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