إيلون ماسك: إكس تدرس إزالة عدد مرات الإعجاب وإعادة النشر من المحتوى



كشف إيلون ماسك الأربعاء إن منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) تدرس إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور.

وذكر ماسك أيضا أن إكس تفصلها بضعة أشهر عن تلقي موافقة على ترخيص تحويل نقود في نيويورك، وذلك خلال حديثه في مؤتمر مورجان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

وتسعى المنصة المعروفة سابقا باسم (تويتر) إلى إضافة خصائص مالية إلى التطبيق الذي قال ماسك فيما سبق إنه سيتضمن القدرة على إرسال مدفوعات إلى مستخدمين آخرين.

وتلقي

المدفوعات في كل ولاية من الولايات المتحدة خطوة نحو إضافة هذه الخصائص.

ومنذ شراء الشركة، أضاف ماسك أيضا خاصية عدد الجمهور الذي شاهد كل منشور.

