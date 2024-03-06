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بوروسيا دورتموند يتأهل لكأس العالم للأندية في 2025

3/6/2024 7:53:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل 2025 مستفيدا من خروج لايبزج من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وودع لايبزيج دوري الأبطال أمام ريال مدريد، لذا لم يعد بإمكانه اللحاق بدورتموند في التصنيف الأوروبي الذي يعد معيارا للتأهل لمونديال الأندية بغض النظر عن نتيجة دورتموند أمام آيندهوفن الهولندي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وسيكون بوروسيا دورتموند الفريق رقم 19 الذي تأهل لكأس العالم للأندية قبل ختام منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.

وتأهل 13 فريقا فائزا بلقب دوري الأبطال في الاتحادات القارية المختلفة بين عامي 2021 و2024 بخلاف ستة أندية أخرى تأهلت قبل دورتموند عبر التصنيف القاري ومنها بايرن ميونخ الألماني.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة لونديال الأندية كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي وأوراوا ريد دياموندز الياباني والأهلي المصري.

وإجمالا سيشارك 12 فريقا من قارة أوروبا في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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