ألمانيا تحذر بشدة من السفر إلى روسيا وتتحدث عن خطر الاعتقال

شددت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر إلى روسيا ونصحت رعاياها "بشدة" بعدم السفر إلى هناك حاليا.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن التغيير تم "بسبب المزيد من التدهور في الوضع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة بشكل متزايد".

ووفقا لنصائح السفر، يتهدد خطر مثل هذه الاعتقالات المواطنين الألمان والألمان الروس مزدوجي الجنسية.

ويضيف التحذير: "فيما يتعلق بالتجمعات والمظاهرات غير المصرح بها، قد يكون هناك عمل واسع النطاق، وأحيانا عنيف من قبل قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد".

وفي الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين فقط، اعتقل مئات الأشخاص في روسيا لوضعهم الزهور على النصب التذكارية لأليكسي نافالني، معارض الكرملين الذي توفي في معسكر اعتقال.

وكانت ألمانيا قد نصحت في السابق بعدم السفر إلى روسيا. وأضيفت كلمة "بشدة" يوم الأربعاء.

كما تم وضع تحذير من السفر للمناطق الإدارية الروسية بيلجورود وكورسك وبريانسك وفورونيج وروستوف وكراسنودار، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل عامين.









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