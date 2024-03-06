ألمانيا تحذر بشدة من السفر إلى روسيا وتتحدث عن خطر الاعتقال

(MENAFN
- Al-Bayan)
شددت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر إلى روسيا ونصحت رعاياها "بشدة" بعدم السفر إلى هناك حاليا.
وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن التغيير تم "بسبب المزيد من التدهور في الوضع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة بشكل متزايد".
ووفقا لنصائح السفر، يتهدد خطر مثل هذه الاعتقالات المواطنين الألمان والألمان الروس مزدوجي الجنسية.
ويضيف التحذير: "فيما يتعلق بالتجمعات والمظاهرات غير المصرح بها، قد يكون هناك عمل واسع النطاق، وأحيانا عنيف من قبل قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد".
وفي الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين فقط، اعتقل مئات الأشخاص في روسيا لوضعهم الزهور على النصب التذكارية لأليكسي نافالني، معارض الكرملين الذي توفي في معسكر اعتقال.
وكانت ألمانيا قد نصحت في السابق بعدم السفر إلى روسيا. وأضيفت كلمة "بشدة" يوم الأربعاء.
كما تم وضع تحذير من السفر للمناطق الإدارية الروسية بيلجورود وكورسك وبريانسك وفورونيج وروستوف وكراسنودار، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل عامين.
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