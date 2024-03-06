مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تجنب إغلاق حكومي جزئي

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون الأربعاء على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع.

وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، وبات يتطلب الآن أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأمريكي .

جرى التصويت عشية خطاب حال الاتحاد السنوي الذي يلقيه الرئيس جو بايدن في خضم سعيه للفوز بولاية ثانية ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يروج بايدن لإنجازاته "التاريخية" في خطاب يلقيه أمام مجلس النواب الذي أصيب بالشلل خلال معظم فترة ولايته بسبب الخلافات بين أجنحة الحزب الجمهوري حول الإنفاق الحكومي والمساعدات لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

بعد مرور خمسة أشهر من بدء السنة المالية، لم يوافق الكونغرس بعد على 12 مشروع قانون للإنفاق السنوي تشكل الميزانية الفدرالية، فيما تواجه العديد من الإدارات العامة مواعيد نهائية بحلول منتصف ليل الجمعة.

وموافقة مجلس النواب الأربعاء على حزمة بقيمة 460 مليار دولار - تم التوصل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين الحزبين - يجعل الولايات المتحدة أقرب خطوة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

ولا يزال يتعين على مشروع القانون الذي يمول وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة، أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن الرئيس جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا وتجنب الإغلاق الجزئي.

لكن النص لا يغطي سوى أقل من ثلث الإنفاق التقديري الإجمالي، وقد تم تأجيل بعض الملفات الخلافية لمشروع قانون ثانٍ يجب أن يصل إلى مكتب بايدن بحلول 22 مارس.

وتغطي هذه الشريحة المثيرة للجدل ميزانية الجيش وأمن الحدود والكونغرس ومختلف الإدارات والوكالات الفدرالية الأخرى.

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