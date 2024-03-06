د. ابو هولي: مؤشرات ايجابية من بعض الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي اعلان كل من قطروالعراق عن تمويل اضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"بقيمة 25 مليون دولار من كل منهما وإعلان السعودية عن تعهدها بتقديم تمويل إضافي جديد لدعم ميزانية الاونروا خلال الشهر الجاري .

وقال د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عن اليوم ان الدعم المالي الاضافي الذي اعلنت عنه قطر والعراق. اليوم سيمكن الاونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمسة لما يقارب لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطين والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين

لافتا الى ان الدعم القطري والعراقي والسعودي الاضافي سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم اضافي للأونروا لدعم ميزانية الأونروا للعام 2024 التي تعاني من فجوة تمويل كبيرة جراء تعليق 17 دولة مانحة تمويلها

الاضافي للاونروا، بعد ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته أشاد د. أبو هولي بقرار

الحكومة الكندية باستئناف تمويلها المقرر للأونروا

بـ25 مليون دولار في شهر بريل /نيسان القادم واعتزام الحكومة الكندية أيضا إعلان تمويلا جديدا، الذي شكل انتصاراً للأونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية المحمومة ضدها بهدف تصفيتها .

ودعا الدول المانحة والممولة للأونروا ان تحذو حذو كندا وقطر والعراق والسعودية في رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل اضافي في ميزانية الاونروا للعام 2024 بما يحقق الاستقرار المالي والاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين مؤكدا بانه لا يوجد بديل لأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين التي تشكل شريان الحياة لهم والمزود الرئيسي للخدمات والمساعدات الانسانية .

كما وطالب د. أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة اتي عبرت عن تضامنها مع الاونروا ودعمها للدور الإنساني الكبير تجاه اللاجئين الفلسطينيين وبقاء استمرار عملها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين " في الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة

ومناقشة أوضاع الاونروا" بترجمة دعمها السياسي من خلال الدعم المالي الذي يمكنها من القيام بتفويضها حسب القرار 302 تجاه اللاجئين الفلسطينيين .

واشار د. ابو هولي الى ان الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية يجريا اتصالاتهما مع كافة الاطراف الدولية والدول المانحة لدعم الاونروا ماليا وتخطي ازمتها المالية الناجمة عن تعليق بعض الدول المانحة تمويلها للأونروا لافتا الى ان هناك مؤشرات ايجابية من دول مانحة أخرى

بإعادة النظر بقرار تعليق تمويلها للاونروا.

واكد بأن الاولوية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي وقف الحرب وفتح ممرات انسانية امنة لادخال المساعدات عبر الاونروا،

وتامين الاموال الكافية للاونروا تغطي رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية وعمل برامجها حتى نهاية شهر أيار/مايو لتأمين شبكة امان لها يضمن استمرار عملها الى حين انتهاء التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الامم المتحدة والتي ربطت بعض

الدول المانحة استئناف تمويلها بنتائج التحقيقات.

ولفت الى ان الرئيس اجرى العديد من الاتصالات واللقاءات مع الدول المانحة لحثها على تقديم تمويل إضافي للأونروا ، وأكد عى مكانتها القانونية وولاية عملها في مناطقها الخمسة حسب قرار التفويض رقم 302 ورفضه لأي الية دولية تحل محل الاونروا .

واعتبر د. ابو هولي ان الدعم القطري والسعودي والعراقي للأونروا ترجمةً لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس

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