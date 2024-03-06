ارتفاع شهداء الصحافة الى 127 وفق تقرير شباط 2024 لنقابة الصحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / اشار تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة الاستهداف الممنهج من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحالة الصحفية الفلسطينية بوتيرة دموية في سياق جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة ان شهر شباط الماضي شهد العديد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين حيث استشهد 11 زميل وزميلة 10 منهم في قطاع غزة وواحد في الضفة الغربية .

ونوه البيان الى ان 7 حالات من الاصابة الدامية التي أدت الى بتر أعضاء من الجسم كانت بفعل الطائرات المسيرة والمفخخة بالبارود والمعروفة باسم " دورون" حيث كثف الاحتلال استعمال هذه الوسيلة في الفترة الاخيرة بغرض استهداف الصحفيين في الميدان بقصد الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد .

واضاف البيان ان مسلسل الاعتقالات وتحديدا في الضفة الغربية مستمر بحق الصحفيين حين اعتقل 5 منهم مع مصادرة مقتنيات العمل الخاصة من كاميرات وأجهزة الهواتف المحمولة و دروع الوقاية والخوذات في حين تستمر قوات جيش الاحتلال بالاستزادة في قمع الصحفيين بمنعهم من العمل واحتجاز الطواقم حيث سجلت 10 حالات في شباط الماضي، بالإضافة ل 9 حالات من التنكيل والضرب المبرح ، مع تعرض 4 حالات للاختناق بسبب الاستهداف بقنابل الغاز السام المدمع نقل معظمهم للعلاج في المستشفيات.

وعلى صعيد الاقتحامات أشار بيان لجنة الحريات الى اقتحام 4 مؤسسات ومنازل للصحفيين، اضافة لاقتحام ومصادرة محتويات مطبعتين، زميلان تم عرضهم للمحاكم الاحتلالية الجائرة، وحالة من منع السفر للخارج.

ونوه رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا زالت تمعن في استهداف الصحفيين مع نسج مبررات وادعاءات مضللة مصحوبة بفيركات إعلامية بغرض التغطية على جرائمها التي تستهدف كتم حقيقة بشاعة المجازر بحق الشعب الفلسطيني .

واضاف اللحام الى ان نقابة الصحفيين مستمرة في العمل رغم كل الصعوبات في إسناد الحالة الصحفية بقطاع غزة وهي تعيش أبشع أنواع الاستهداف من قبل هذا الاحتلال الذي يستهدف الصحفيين بالضفة الغربية ايضا.