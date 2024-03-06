المكتبة الوطنية تباشر باستقبال المجموعات الأرشيفية والوثائق التاريخية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN /
أكّدت المكتبة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها باشرت باستقبال المجموعات الأرشيفية والوثائق التاريخية والعمل عليها فنياً من حيث الفرز والتقييم.
وأوضحت بأنها بدأت بتشكيل المجموعات الأرشيفية حسب موضوعاتها تمهيداً لرقمنتها وإتاحتها للجمهور، وتهيئة بعضها للترميم.
وأشارت المكتبة الوطنية إلى أن أهمية هذه الوثائق تكمن في كونها مصادر أولية للباحثين والدارسين، بالإضافة إلى دورها الهام في دعم الرواية الفلسطينية الموثقة.
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