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المكتبة الوطنية تباشر باستقبال المجموعات الأرشيفية والوثائق التاريخية

3/6/2024 7:12:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN /
أكّدت المكتبة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها باشرت باستقبال المجموعات الأرشيفية والوثائق التاريخية والعمل عليها فنياً من حيث الفرز والتقييم.

وأوضحت بأنها بدأت بتشكيل المجموعات الأرشيفية حسب موضوعاتها تمهيداً لرقمنتها وإتاحتها للجمهور، وتهيئة بعضها للترميم.

وأشارت المكتبة الوطنية إلى أن أهمية هذه الوثائق تكمن في كونها مصادر أولية للباحثين والدارسين، بالإضافة إلى دورها الهام في دعم الرواية الفلسطينية الموثقة.

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