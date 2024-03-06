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استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

3/6/2024 7:12:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد طفل (15 عاما)، في مجمع الشفاء الطبي، ومسن (72 عاما)، في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكدت مصادر طبية، اليوم ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف الى 20 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

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