استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / استشهد طفل (15 عاما)، في مجمع الشفاء الطبي، ومسن (72 عاما)، في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وأكدت مصادر طبية، اليوم ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف الى 20 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.
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