الأردن وأمريكا يتوافقان على ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة وعدم التصعيد بالقدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ركز على الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى جهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع.



وأكد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.



وتوافق الصفدي وبلينكن على أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.



وبحث الصفدي وبلينكن التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.