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رئيس الأركان الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا بالحرب وخسرنا قادة

3/6/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن "تل أبيب" دفعت ثمنا باهظا في الحرب الأخيرة وخسرت قادة ومقاتلين، وفق إعلام رسمي.
جاء ذلك في كلمة هاليفي خلال حفل تخريج دورة البحارة في القاعدة البحرية في حيفا (شمال)، بحضور قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سالامي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقال هاليفي: "يعمل الجيش الإسرائيلي في البحر والبر والجو منذ أكثر من150 يوماً في عدة جبهات، وكل يوم يسجل إنجازات مهمة على طريق تحقيق أهداف الحرب".

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