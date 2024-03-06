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رويترز: محادثات وقف إطلاق النار وصلت لطريق مسدود

3/6/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى طريق مسدود يوم الأربعاء مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واشتعلت النيران في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، فيما قال مسؤول أمريكي إن اثنين من البحارة لقيا حتفهمها.


وقال مصدر لرويترز في وقت سابق إن إسرائيل قاطعت المحادثات لأن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وتقول حماس إن هذا يستحيل بدون وقف إطلاق النار أولا بالنظر إلى أن الرهائن موزعون في أنحاء منطقة الحرب.

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