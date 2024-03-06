إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق

إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق
التاريخ
3/6/2024 7:11:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية دفاع مدني المفرق بوجود شخصين اثنين علقا داخل بئر في محافظة المفرق .
واضاف إنّ فرق الغطس وكوادر الدفاع المدني تحركت للمكان وتمكنوا من إنقاذ الشخصين من داخل البئر والبالغ عمقه 17 متراً، وأُسعفا إلى المستشفى وحالتهما العامة متوسطة.
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