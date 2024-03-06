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رسميا .. انسحاب نيكي هيلي من سباق الرئاسة الأمريكية

3/6/2024 3:44:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المرشحة لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للرئاسة الامريكية، نيكي هيلي انسحابها من السباق الرئاسي، وإتاحة المجال لدونالد ترامب ليكون المرشح الجمهوري للانتخابات القادمة.

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