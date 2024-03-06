الملك والملكة يهنئان المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – عبر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله خلال لقائهما سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، عن تهنئتهما للمرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعرب جلالة الملك خلال حضوره جانبا من اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات، عن فخره بالمرأة الأردنية وما تقوم به من أجل تطوير الأردن.
وثمن جلالته دور جلالة الملكة رانيا الداعم للمرأة الأردنية، وما تقدمه جلالتها بكل حب وإخلاص لخدمة الوطن.
من جهتها، عبرت جلالة الملكة عن تقديرها لدور المرأة الأردنية، وإنجازاتها في خدمة المجتمع والوطن.
وأشارت جلالتها إلى أنه من الصعب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظل ما يحدث في غزة وفلسطين، لكن العالم، في الوقت ذاته، يشاهد أعظم صور التضحية والصمود من المرأة الفلسطينية التي تقف إلى جانبها على الدوام المرأة الأردنية.
وأكدت جلالة الملكة حرص جلالة الملك على أبناء وبنات شعبه وافتخاره بهم، لافتة إلى أن جلالته يرى في عام اليوبيل مناسبة للاحتفاء بالأردنيين وإنجازاتهم، وبالمرأة الأردنية، قلب الوطن ونبضه.
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