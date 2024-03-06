الملك والملكة يهنئان المرأة الأردنية باليوم العالمي للمرأة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – عبر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله خلال لقائهما سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، عن تهنئتهما للمرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وأعرب جلالة الملك خلال حضوره جانبا من اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات، عن فخره بالمرأة الأردنية وما تقوم به من أجل تطوير الأردن.



وثمن جلالته دور جلالة الملكة رانيا الداعم للمرأة الأردنية، وما تقدمه جلالتها بكل حب وإخلاص لخدمة الوطن.



من جهتها، عبرت جلالة الملكة عن تقديرها لدور المرأة الأردنية، وإنجازاتها في خدمة المجتمع والوطن.

وأشارت جلالتها إلى أنه من الصعب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظل ما يحدث في غزة وفلسطين، لكن العالم، في الوقت ذاته، يشاهد أعظم صور التضحية والصمود من المرأة الفلسطينية التي تقف إلى جانبها على الدوام المرأة الأردنية.

وأكدت جلالة الملكة حرص جلالة الملك على أبناء وبنات شعبه وافتخاره بهم، لافتة إلى أن جلالته يرى في عام اليوبيل مناسبة للاحتفاء بالأردنيين وإنجازاتهم، وبالمرأة الأردنية، قلب الوطن ونبضه.