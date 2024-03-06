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اتفاقية إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي/النقب بين وازرة التنمية الاجتماعية ومركز هيا الثقافي

3/6/2024 3:44:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية، معالي السيدة وفاء بني مصطفى، ورئيس الهيئة الإدارية لمركز هيا الثقافي، سعادة السيد جمال فريز، اتفاقية إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي/النقب وذلك تجديداً لاتفاقية الشراكة بينهما بشأن العمل على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال الاستثمار الأمثل للجهود والإمكانيات المتاحة بما يساهم بتحقيق التنمية المستدامة، بغرض رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وتعزيز رؤية المركز المتمثّلة في جعل الثقافة والفنون في متناول أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين، والمساهمة في اكتشاف مواهبهم الفنيّة وتنميتها، وتزويدهم بالمهارات الحياتيّة الأساسيّة.
ونصت بنود تجديد الاتفاقية على قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتسليم مركز هيا الثقافي مهام إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي / النقب إلى جانب تقديم الخبرة الفنية والمشورة من قِبلهم بما ينص عليه موضوع الاتفاقية. وبموجب الاتفاقية، سيقوم مركز هيا الثقافي بالعمل على إدارة المركز وما يرتبط به من مصاريف التشغيل والصيانة ومصاريف المياه والكهرباء وغير ذلك إلى جانب الإشراف على المركز ومرفقاته وتوابعه على نفقته الخاصة.
كما وسيعمل مركز هيا الثقافي وتحقيقاً لما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي في المنطقة على تنفيذ الفعاليات والأنشطة متنوعة المجالات التي تُساهم بتنمية وتطوير شتّى الجوانب لأبناء المجتمع المحلي ورفع الوعي الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الابتكارية الهادفة لترسيخ ثقافة القيم الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز أطر التعاون المشترك والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة، لتوفير البيئة المثلى لأبناء المجتمع المحلي.
كما قال سعادة رئيس الهيئة الإدارية السيد جمال فريز بأنه "يسُر مركز هيا الثقافي الاستمرار بتقديم خدماته من خلال مركز هيا / اسكان النقب حيث قدّم هذا المركز خدماته منذ تأسيسه من خلال عقد مايقارب 3000 ورشة عمل ومجموعة متنوعة من الأنشطة والدورات والفعاليّات. وأشرك 15235 طفلاً في برامجه من خلال أنشطة منهجيّة داعمة للبرامج المدرسيّة، وأنشطة لا منهجيّة تعمل على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وصقل إبداعاتهم ومواهبهم، وبرامج ثقافيّة وفنيّة منها الفنون والأشغال اليدويّة، والمطالعة لتشجيعهم على القراءة وارتياد مكتبة المركز، والأنشطة الرياضيّة والتيلي ماتش. إلى جانب ذلك، قدّم المركز لـ 1050 سيدة ويافعة سلسلة من الجلسات والورشات التوعويّة التي تغطي مواضيع ومجالات مختلفة، كما تعاون مع مؤسسة "سيناريو للمسرح " لتقديم برامج تدريب سنوية لليافعين في مجاليّ الدراما والمسرح".
والجدير بالذكر بأنه تم افتتاح مركز هيا / اسكان النقب في العام 1999 كفرع مصغّر لمركز هيا الثقافي في لواء الرصيفة، لخدمة المجتمع، وليكون مرجعاً لتسخير الثقافة والنشاطات الفنية بطريقة منظمة ومدروسة من أجل تطوير قدرات الأطفال واليافعين والشباب الإبداعية، وكشف وتعزيز مواهبهم الثقافية والفنية المختلفة.

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