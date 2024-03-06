رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من عشائر أهالي صور باهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو السباق في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع الأول عن حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال، حاملا قضيتهم العادلة لتكون حاضرة دوما في جميع المحافل الدولية.



وأضاف إن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، يبذل جهودا كبيرة ويقود حراكا مكثفا، على مختلف الصعد، لوقف العدوان السافر، وتحذير المجتمع الدولي من تبعات استمراره ومآلاته على أمن واستقرار المنطقة والعالم.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أهالي عشائر أهالي صور باهر.

بدورهم، ثمن المتحدثون مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية والعمل بإخلاص من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة؛ لبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن، وليبقى موئلا لكل باحث عن الأمن والأمان.