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الارصاد : عودة الامطار الى المملكة الخميس - تحذيرات

3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غد الخميس باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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