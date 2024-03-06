الجيش الإسرائيلي: مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا

الجيش الإسرائيلي: مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا
التاريخ
3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا بينهم 6 في حالة خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة .
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