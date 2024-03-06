إسرائيل: واشنطن تضغط للتوصل إلى اتفاق

إسرائيل: واشنطن تضغط للتوصل إلى اتفاق
التاريخ
3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة تضغط للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى في الأيام المقبلة.
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