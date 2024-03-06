غالانت: لا خيار أمامنا سوى القضاء على حماس

غالانت: لا خيار أمامنا سوى القضاء على حماس
التاريخ
3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ، اليوم الاربعاء ،سنلاحق حماس مهما طال الزمن وفي كل مكان حتى نقضي عليها.
واضاف غالانت في حديثة انه لا خيار أمامنا سوى القضاء على حماس ،وان حماس باتت تدرك الثمن الذي ارتد عليها بعد هجوم 7 أكتوبر.
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