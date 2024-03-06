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غالانت: لا خيار أمامنا سوى القضاء على حماس

3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ، اليوم الاربعاء ،سنلاحق حماس مهما طال الزمن وفي كل مكان حتى نقضي عليها.
واضاف غالانت في حديثة انه لا خيار أمامنا سوى القضاء على حماس ،وان حماس باتت تدرك الثمن الذي ارتد عليها بعد هجوم 7 أكتوبر.

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