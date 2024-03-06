جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بإجراءات إضافية ضد إسرائيل

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بإجراءات إضافية ضد إسرائيل
التاريخ
3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت دولة جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية الاربعاء ،باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل،
واضافت اننا نحث محكمة العدل على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع بالغ الإلحاح.
حيث ان هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
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