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جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بإجراءات إضافية ضد إسرائيل

3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت دولة جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية الاربعاء ،باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل،
واضافت اننا نحث محكمة العدل على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع بالغ الإلحاح.
حيث ان هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة.

MENAFN06032024000208011052ID1107944816

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