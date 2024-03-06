وزارة الأوقاف تحذر المواطنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حَذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يَدّعُون توفير تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعوديّة الشقيقة بهدف أداء فريضة الحج.



وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن تأشيرة الزيارة لا تُمكن حاملها من أداء فريضة الحج، مُحذرةً من وقوع بعض المواطنين بالاستغلال من قبل بعض الأشخاص لمحاولة أداء الفريضة بطرق غير قانونية، فضلاً عن أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي خدمات في المشاعر ويجعلهم ضحيةً لعمليات غُبن وخِداع من قبل بعض الأشخاص.

كما أشارت وزارة الأوقاف إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أكدت في وقت سابق أن تأشيرة الزيارة بما فيها التاشيرة المخصصة لأداء مناسك العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، ويتوجب على حاملها المغادرة بعد انتهاء اداء المناسك والزيارة .