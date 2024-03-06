سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: علينا إغلاق مقر المنظمة بالقدس

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: علينا إغلاق مقر المنظمة بالقدس
التاريخ
3/6/2024 3:44:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان ،اليوم الاربعاء "علينا إغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس وطرد مسؤوليها إذا لم تفعّل المادة 99 لصالحنا".
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