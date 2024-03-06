مؤسس صخر.. من هو محمد الشارخ رائد البرمجة العربي؟

يعد رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، الذي وافاه الأجل اليوم في الكويت، أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب، عبر شركة «صخر» لبرامج الحاسب عام 1982.

وُلد محمد عبد الرحمن الشارخ في عام 1942، نال البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

تولى الشارخ عدة مناصب في بلده من أبرزها؛ نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، وعضوية مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، كما أسس ورأَس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، وعمل نائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب.

للشارخ نشاط أدبي، ففي عام 1968 نشر قصته الأولى بعنوان «قيس وليلى»، وله ثلاث مجموعات قصصية منشورة.

شهرة الشارخ جاءت عبر "صخر" أول حاسب آليّ عربي، الذي رافقته حزمة من برامج الترجمة، أهمها برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث، وترجمتها للغة الإنجليزية، ثم برنامج التعرف الضوئي إلى الحروف العربية، وبرنامج «ترجم».

أسَّس الشارخ مشروع «كتاب في جريدة» عام 1997 بالتعاون مع «اليونيسكو»، وهو أحد المساهمين في تمويل «مركز دراسات الوحدة العربية»، و«المنظمة العربية للترجمة»، كما أنه أحد المساهمين في تأسيس «معهد العالم العربي» في باريس.

وفي عام 2016، بدأ الشارخ في مشروعه الكبير «أرشيف الشارخ» للمجلات الأدبية والثَّقافية العربية وتحميلها على شبكة الإنترنت، وهو جهد استثنائي وكبير للحفاظ على جانب مهم من التراث الثقافي العربي وجعله متاحاً لملايين الباحثين والمثقفين العرب.

يحوي الأرشيف نسخاً من أمهات المجلات العربية القديمة والحديثة، إذ يبلغ عدد المجلات (272 مجلة)، عدد الأعداد فيها (15824 عدداً)، وعدد المقالات (325 ألفاً و625 مقالة)، وعدد الصفحات (أكثر من مليوني صفحة)، وعدد الكتاب (52 ألفاً و76 كاتباً عربياً وأجنبياً).