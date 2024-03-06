الإمارات للدراجات الهوائية يفوز بسباق الفرق في المرحلة الثالثة لجولة باريس - نيس

حقق فريق الإمارات للدراجات الهوائية الفوز في سباق زمن الفرق بالمرحلة الثالثة من جولة باريس – نيس في فرنسا، الذي أقيم أمس وسط هطول الأمطار.

وقدم الفريق أداء مميزا نتج عنه تصدر الدراج براندون ماكنولتي للمنافسات بعد الانتهاء من مسار أوكسير الجبلي البالغ طوله 26.9 كم محققاً إنجازه في 31 دقيقة و23 ثانية.

وعبر فين فيشر بلاك خط النهاية أولاً، ثم تبعه زملاؤه جاي فاين، وجواو ألميدا، وبراندون ماكنولتي وحصل الأخير على القميص الأصفر بينما حصل فيشر بلاك على القميص الأبيض كأفضل متسابق شاب.

وبذلك أنهى الفريق السباق متقدماً 15 ثانية عن فريق جايكو ألولا الذي حل في المركز الثاني.

وقال ماكنولتي " نحن سعداء بفوزنا في تلك المرحلة، عندما علمت بأنني سأرتدي قميص القائد كان ذلك مفاجأة سارة للغاية. البداية كانت صعبة حقاً على المسارات الجبلية ومن ثم كان الجزء الثاني من المسار سريعاً للغاية، وكانت سرعات بعض الدراجين جنونية. كنا محظوظين بالتقدم قبل بدء هطول الأمطار مباشرة مما كان لصالحنا".

من ناحية أخرى يواصل خوان أيوسو تصدره في تيرينو - أدرياتيكو في إيطاليا بفارق ثانية واحدة على فيليبو جانا“فريق إنيوس-غريناديرز” بعد مرحلة السرعة التي فاز بها جاسبر فيليبسن“فريق ألبيسين ديكونينك”.



نتائج المرحلة 3 من سباق باريس- نيس:



1 - فريق الإمارات 31:23.

2 - فريق جايكو ألولا +15”.

3 - فريق اي اف- إيسي بوست +20".



التصنيف العام لسباق باريس-نيس بعد المرحلة 3:



1 - براندون ماكنولتي“فريق الإمارات” 8:48:53.

2 - فين فيشر بلاك“فريق الإمارات” التوقيت نفسه.

3 - جواو ألميدا“فريق الإمارات” التوقيت نفسه.

4 - جاي فاين“فريق الإمارات” التوقيت نفسه.



التصنيف العام لسباق تيرينو-أدرياتيكو بعد المرحلة 2:



1 - خوان أيوسو“فريق الإمارات” 4:43:31.

2 - فيليبو جانا“فريق إينوس جريناديرز” +1".

3 - جوناثان ميلان“فريق ليدل تريك” +12".

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