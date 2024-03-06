بايرن ميونخ يجدد تعاقده مع الفرنسي ماتياس تيل حتى 2029



جدد نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتياس تيل لمدة موسمين، ليمتد حتى عام 2029.

وانضم تيل / 18 عاما / لصفوف بايرن ميونخ في عام، 2022 قادما من رين الفرنسي بتعاقد يمتد حتى عام 2027، وترك اللاعب الشاب بصمة مميزة رغم عدم مشاركته أساسيا بانتظام، حيث سجل 13 هدفا في 59 مباراة.

وبات تيل أول لاعب في بايرن يمتد تعاقده حتى 2029، ونال إشادة واسعة من مسؤولي النادي البافاري.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ "إنه (ماتياس تيل) ركيزة مهمة لمستقبل هذا الفريق، وبتواجده معنا نبني الجيل القادم في النادي".

وأشار إيبرل "لقد وصل تيل إلى ميونخ لاعبا شابا عمره 18 عاما، واكتسب معنا بالفعل الكثير من الخبرة، وستكون لديه بصمات كبيرة مع الفريق".

من جانبه، أضاف المدير الرياضي كريستوف فرويند "كل ناد يريد لاعبين مثل ماتياس تيل، فهو شاب وموهوب ومتعطش للنجاح ولديه قابلية للتعلم والتحسن، وما يقدمه من مستوى مقارنة بسنه يعد شيئا مميزا للغاية".

وعلق تيل بالقول "تجديد التعاقد يعني الكثير بالنسبة لي، لقد تعلمت الكثير مع بايرن ميونخ داخل الملعب وخارجه، وعندما تلعب لفريق عريق مثله فأنت تريد دائما الفوز بكل الألقاب، وأتطلع دائما لتسجيل الأهداف والأداء بكل قوة من أجل النادي وجماهيره".

وجدد بايرن ميونخ تعاقده مع المهاجم الشاب بعد يوم من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على لاتسيو الإيطالي، وجاء ذلك الفوز قبل مواجهة ماينز يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

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